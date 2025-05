W skrócie Nowe przepisy w Polsce wprowadzają surowe kary za wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i skrzyżowaniach, mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach.

Wyjątki od zakazu wyprzedzania na przejściach i skrzyżowaniach obejmują sytuacje, gdy ruchem kieruje sygnalizacja świetlna lub uprawniony funkcjonariusz, oraz na rondach o ruchu okrężnym.

Bezpieczeństwo w czasie wyprzedzania, nawet w dozwolonych miejscach, nadal wymaga zachowania szczególnej ostrożności i przestrzegania ogólnych zasad ruchu drogowego.

Mandat za wyprzedzanie na pasach lub skrzyżowaniu

Zgodnie z obowiązującym od 2022 roku taryfikatorem, wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim podlega karze finansowej w wysokości 1,5 tys. zł oraz - co bardziej dotkliwe - aż 15 punktów karnych. To prawdziwy bat na kierowców, którzy muszą mieć świadomość, że to "jedno" wykroczenie to już praktycznie 60 proc. limitu punktów. W przypadku wyprzedzania na skrzyżowaniu sankcje są nieco łagodniejsze, ale wciąż surowe - 1 tys. zł oraz 10 punktów karnych.

Co więcej, polskie prawo o ruchu drogowym wprowadziło mechanizm recydywy drogowej. Jeśli kierowca ponownie popełni to samo wykroczenie w ciągu 24 miesięcy, kara finansowa automatycznie ulega podwojeniu - do 3 tys. zł za wyprzedzanie na przejściu i 2 tys. zł za podobny manewr na skrzyżowaniu. To mechanizm, który ma skutecznie zniechęcać do powtarzania niebezpiecznych zachowań na drodze.

Jeśli funkcjonariusz uzna, że kierowca stworzył dodatkowo zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, konsekwencje stają się jeszcze bardziej dotkliwe. Wówczas wykroczenie może zostać zakwalifikowane jako to z art. 86 Kodeksu wykroczeń, za który grozi grzywna sięgająca 5 tys. zł w postępowaniu mandatowym, a w przypadku skierowania sprawy do sądu - nawet do 30 tys. zł. Dodatkowo sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres od sześciu miesięcy do trzech lat.

Kiedy wyprzedzanie na przejściu lub skrzyżowaniu jest dozwolone?

Podstawowa zasada brzmi: nie wyprzedzamy na oznakowanych przejściach dla pieszych, ani bezpośrednio przed nimi, a także nie wykonujemy tego manewru na skrzyżowaniach. Jednak od tej reguły istnieją wyjątki. Ustawa Prawo o ruchu drogowym precyzyjnie je definiuje, wskazując, że zakaz nie obowiązuje w dwóch przypadkach: gdy ruch jest kierowany (przez sygnalizację świetlną lub uprawnionego funkcjonariusza) oraz - w przypadku skrzyżowań - gdy mamy do czynienia ze skrzyżowaniem o ruchu okrężnym.

Dlaczego wprowadzono te wyjątki? Odpowiedź jest prosta - gdy ruchem steruje sygnalizacja świetlna lub policjant, ruch pieszych i pojazdów odbywa się sekwencyjnie, co eliminuje główne ryzyko związane z wyprzedzaniem. Na rondach wielopasmowych organizacja ruchu i ograniczona prędkość sprawiają, że wyprzedzanie jest mniej ryzykowne niż na klasycznych skrzyżowaniach i w przypadku większej liczby pasów można wyprzedzać inne pojazdy.

Należy jednak pamiętać, że nawet na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną czy na rondzie kierowca musi zachować szczególną ostrożność. Sam fakt, że wyprzedzanie jest tam dozwolone, nie zwalnia z obowiązku stosowania ogólnych zasad tego manewru - upewnienia się, że pojazd jadący za nami nie rozpoczął już wyprzedzania, zachowania bezpiecznego odstępu czy niezmuszania innych uczestników ruchu do gwałtownej zmiany toru jazdy.

Osobną kwestią jest interpretacja zwrotu "bezpośrednio przed przejściem". W praktyce funkcjonariusze przyjmują, że jest to obszar, w którym kierowca powinien już dostrzec oznakowanie i być przygotowany na ewentualne pojawienie się pieszych.

