Producent podkreśla, że wygląd samochodu został opracowany również w taki sposób, by zapewniać lepsze osiągi. Efektem tego jest poprawiona aerodynamika. Współczynnik oporu powietrza Cx został zmniejszony o 0,3 względem poprzedniej generacji. Osiągnięto to m.in. dzięki kanałom wentylacyjnym na przednich i tylnych kołach, ostrym krawędziom nadwozia czy całkowicie płaskiej podłodze poprawiającej przepływ powietrza pod samochodem.

Nowy Compass wyróżnia się nie tylko poprawioną aerodynamiką. Nowa generacja urosła również względem poprzedniego wcielenia. Długość wynosi teraz 4,55 m - o 144 mm więcej. W efekcie wzrosła również pojemność bagażnika - o 45 litrów. Teraz to 550 litrów. A skoro już o kwestiach bagażowych mowa, warto zwrócić uwagę również na pojemność schowków znajdujących się wewnątrz auta. W poprzedniej generacji kierowcy mieli do dyspozycji łącznie 14 litrów, teraz to 34 litry.

Jeep Compass z napędem na przód będzie oferował prześwit na poziomie 200 mm oraz głębokość brodzenia do 470 mm. Oprócz tego samochód będzie wyróżniał się również 20-stopniowym kątem natarcia, 15-stopniowym kątem rampowym oraz 26-stopniowym kątem zejścia. W wersji z napędem na cztery koła auto będzie oferować kąt natarcia 27 stopni, kąt rampowy 16 stopni oraz kąt zejścia 31 stopni. Oprócz tego większy będzie prześwit i głębokość. Co więcej, w wariantach z napędem na wszystkie koła standardowym elementem wyposażenia będzie system kontroli zjazdu ze wzniesienia.

W ofercie nowego Compassa po raz pierwszy znajdzie się napęd elektryczny - i to w aż trzech wersjach. Zasięg ma wynosić do 650 km.

W ofercie nowego Compassa po raz pierwszy znajdzie się napęd elektryczny - i to w aż trzech wersjach. Zasięg ma wynosić do 650 km. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Produkcja i sprzedaż samochodu rozpoczną się w Europie we włoskiej fabryce w Melfi. Następnie będzie on wprowadzany na kolejne rynki. Samochód zadebiutuje w specjalnej wersji wyposażenia - First Edition. Klienci będą mogli zdecydować się na 145-konną miękką hybrydę (e-Hybird) lub 213-konny wariant elektryczny z zasięgiem do 500 km.