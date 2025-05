W wersji testowej Android Auto jasny motyw pojawia się już w kilku miejscach: w szufladzie aplikacji, karcie połączeń oraz na ekranie wybierania numerów. Nie jest to jeszcze pełny tryb jasny, ale zmiany są zauważalne. Google nie potwierdziło oficjalnie, że opcja ta trafi do użytkowników, ale fakt, że pojawia się ona w kolejnych elementach interfejsu, może świadczyć o zaawansowanym etapie prac.

Google zdaje się mieć tego świadomość i rozważa wprowadzenie funkcji automatycznego przełączania pomiędzy trybem jasnym a ciemnym. System mógłby np. reagować na włączenie świateł samochodu albo zmieniać motyw w zależności od pory dnia. To rozwiązanie zbliżone do tego, co już teraz oferują popularne aplikacje do nawigacji.