Nowa Kia EV9 celuje w segment premium. Czy koreańska nowość ma szansę coś ugrać?

Elektryfikacja Europy trwa w najlepsze. Tylko trochę szkoda, że producenci zamiast produkować auta dla przeciętnego Kowalskiego, urządzają sobie wyścig zbrojeń w segmencie tych drogich i ogromnych SUV-ów. To tylko utwierdza mnie w przekonaniu, że elektromobilność jest nadal zabawą dla majętnych, ale cóż - o takich klientów trzeba się troszczyć i całkowicie to rozumiem.

Nowa Kia EV9 zawalczy o klienta premium

Ku mojemu zdziwieniu, udział w tych zawodach weźmie także producent z Seulu. Nowa Kia EV9 - jak podkreślają Koreańczycy - wjeżdza do Europy by zawalczyć o kawałek przysłowiowego tortu z Mercedesem EQE, BMW iX, Audi Q8 e-tron, Volvo EX90 czy Teslą Model X. Jakie są szanse, że to się uda? Po obejrzeniu jej z bliska stwierdzam, że nie takie małe.

Źródło: materiały prasowe Autor: Kia

Na żywo Kia EV9 imponuje swoim gabarytem

Szanse nie mogą być małe, bo to kawał samochodu. Na żywo jest jeszcze większa niż na zdjęciach. Kanciasta bryła, mocno nakreślone nadkola, płaskie powierzchnie, wielkie koła i przede wszystkim masa LED-owych pasów - to naprawdę futurystyczny wóz. Owszem, jest w tym też trochę iluzji. Dwukolorowe malowania z reguły "powiększają" samochód. Mimo wszystko jak podkreśla producent, Kia EV9 skonstruowana na płycie E-GMP, jest jak dotąd najbardziej przestronnym samochodem osobowym marki.

Trudno temu zaprzeczyć bo mierzy 5010 mm długości, 1980 mm szerokości, 1750 mm wysokości, a rozstaw osi wynosi 3100 mm. Efekt jest... przerażająco dobry! Dodatkowo mamy do dyspozycji całkiem spory bagażnik o pojemności 828 litrów, który kurczy się do 333 litrów, po rozłożeniu foteli trzeciego rzędu. Na szczęście z małą pomocą przychodzi schowek pod maską - w wersji z napędem na tylne koła ma 90 litrów, zaś w wydaniu z napędem na cztery koła 52 litry. W zupełności wystarczy na wepchnięcie tam kabla do ładowania i kilku mniejszych rzeczy.

Zdjęcie Nowa Kia EV9 GT Line / Kia

Kia EV9 przypomina w środku mały salon

Miejsc jest domyślnie pięć, jednak opcjonalnie może ich być również 7 lub 6. Egzemplarz, który widziałem podczas pierwszej prezentacji statycznej był w tej ostatniej konfiguracji. Ta robi też największe wrażenie i wydaje się być najbardziej luksusową odmianą. Każdy z pasażerów ma swój wydzielony fotel, podłokietnik, gniazdo doładowana i schowki. Nawet w trzecim rzędzie dorosła osoba mieści się bez większego problemu i również nie może narzekać na brak miejsca na napoje czy porty USB.

Jakby tego było mało, Kia EV9 potrafi się zamienić w mały salon. Fotele drugiego rzędu można przesuwać w przód czy w tył i regulować oparcie, ale Koreańczycy zainspirowani luksusowymi minivanami, pozwolili je też obracać. Możemy się odwrócić do osób z tyłu, by rozmawiać z nimi w cztery oczy, ale prawdę mówiąc, nie będziemy mieli zbyt dużo miejsca na nogi. Wszystko przez to, że oparcie fotela jest całkiem grube, a po jego odwróceniu łatwo zawadzimy o fotel kierowcy.

Na szczęście widzę tu więcej zastosowań - fotel można obrócić w stronę drzwi i wygodniej wysiąść lub bez szarpaniny zapiąć dziecko w foteliku. Możemy też otworzyć drzwi i obrócić fotel, by podziwiać widoki na postoju. Podróżując w okrojonym składzie możemy też się odwrócić i wyprostować nogi na fotelach trzeciego rzędu.

Zdjęcie Nowa Kia EV9 GT Line / Kia

Kochasz drzemki? Kia EV9 jest dla ciebie

Koreańczycy muszą kochać drzemki, bo fotele Kii EV9 są do nich stworzone. Fotele relaksacyjne w przednim rzędzie to naprawdę kawał solidnego siedziska - jest wysokie, szerokie, długie i mięsiste, a jego zagłówek wykonany jest z miękkiej siatki, jak w bardzo drogich biurowych fotelach. Podróżowanie będzie rozkoszą, ale klienci najbardziej polubią przerwy na ładowanie! Za pomocą jednego przycisku fotele przedniego rzędu można rozłożyć niemal na płasko i delektować się drzemką. Fotel wówczas odsuwa się od kierownicy, rozkłada oparcie i wysuwa mięciutki podnóżek.

Kia EV 9 jest łatwa w obsłudze i pozbawiona rozpraszaczy

Jeśli już o przednim rzędzie mowa, całość jest tu naprawdę fajnie zorganizowana - wykorzystano potencjał czteroramiennej kierownicy montując na niej przyciski do wyboru trybów jazdy, panel sterowania komfortem kierowcy jest na drzwiach, pokrętło od radia i przyciski od sterowania klimatyzacją są na widoku, tunel środkowy jest swego rodzaju wysepką z dużymi schowkami, a poszczególne przycisko-skróty wkomponowano w deskę rozdzielczą.

To, wraz z dwoma tabletami na szczycie (obydwa 12,3-cala), bardzo mi odpowiada - ciekawym pomysłem było podzielenie tych ekranów osobnym wyświetlaczem do obsługi klimatyzacji (5,1-cala), by zawsze była na wierzchu, jednak... przynajmniej z mojej pozycji, tę część ekranu zasłania mi kierownica. W obsłudze systemu multimedialnego wiele się nie zmienia. Podobnie jak cyfrowe zegary działa wszystko raczej płynnie i nie przysparza kłopotów. Nawet jeśli pojawią się przeszkody, bezprzewodowy Apple CarPlay czy Android Auto to już w tym segmencie podstawa.

Zdjęcie Nowa Kia EV9 GT Line / Kia

Kia EV9 - wersje, silniki i zasięg

Koreańska nowość zaprojektowana została na płycie E-GMP, a więc jest na bardzo wydanej architekturze. Całość zasila akumulator o pojemności 99,8 kWh, który jest przystosowany do ultraszybkiego ładowania prądem o napięciu 800 V. Maksymalna moc, z jaką bateria może się ładować, to jak w przypadku modelu EV6 ok. 230 kW (DC). Elektryczny kolos będzie - póki co - dostępny w wersji z napędem na tylne koła (RWD) oraz wersji z napędem na wszystkie koła (AWD). Obie korzystają rzecz jasna z tej samej baterii, jednak różnią się mocą i zasięgiem.

Ta z jednym motorem dysponuje mocą 203 KM i 350 Nm, co pozwala na osiągnięcie pierwszej "setki" w 9,4 sekundy - wolno, jednak deklarowany zasięg to aż 541 kilometrów (WLTP). W wydaniu z dwoma silnikami elektrycznymi mamy do dyspozycji łącznie 384 KM i 600 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Takie zaplecze pozwala rozpędzić się do pierwszej "setki" w równe 6 sekund i przejechać do 497 kilometrów (WLTP). A ile to cacko waży? Masa własna, w zależności od egzemplarza, waha się od 2426 do 2569 kg.

Zdjęcie Nowa Kia EV9 GT Line / Kia

Czy Kia EV9 poradzi sobie w segmencie premium?

Koreańczycy postawili sprawę jasno - nowa Kia EV9 jest realnym zagrożeniem dla elektryków segmentu premium. Czy ten model zdoła coś ugrać czy może producent porywa się z motyką na słońce? Prawda jest taka, że pozycja Kii jest na rynku coraz mocniejsza. Fakt, że mniejsza EV6 została tak bardzo doceniona na całym świecie, może odegrać tu sporą rolę. Ostatecznie o sukcesie tego modelu zadecyduje jego dostępność i przede wszystkim konkurencyjna cena. Przydałoby się także, żeby w niedalekiej przyszłości ofertę udałoby się rozbudować o coś bardzo żwawego, pokroju EV6 GT.

Kia EV9: wersje napędowe Kia EV9 RWD Kia EV9 AWD Pojemność akumulatora: 99,8 kWh 99,8 kWh Moc 203 KM 384 KM Maksymalny moment obrotowy 350 Nm 600 Nm Czas od 0 do 100 km/h 9,4 sekundy 6,0 sekundy Prędkość maksymalna 185 km/h 200 km/h Zasięg (wg WLTP) Do 541 km Do 497 km Masa własna 2426-2569 kg Dop. masa całkowita 3070-3240 kg Masa przyczepy 950 kg 2500 kg Długość 5010 mm (5015 mm GT-Line) Wysokość 1755 mm (1780 mm GT-Line) Szerokość 1980 mm Rozstaw osi 3100 mm Prześwit 177 mm

***