BAIC wchodzi na polski rynek. Co to za marka?

BAIC (Beijing Automotive Industry Holding Co), to jeden z najsilniejszych producentów na motoryzacyjnym rynku azjatyckim, który ma za sobą lata doświadczeń. Choć niektórzy mogą słyszeć o tej marce po raz pierwszy, w prawdzie ma ona na karku aż 65 lat. Od momentu założenia koncernu w 1958 roku, wyprodukowano już ponad 31 milionów samochodów. Sprzedaje auta w Chinach i wielu krajach azjatyckich, w Ameryce Południowej oraz Środkowej, a także w Afryce. Teraz przyszedł czas na podbój Starego Kontynentu - w tym także Polski!

BAIC w Polsce. Na początek trzy modele

BAIC to trzeci producent, zaraz po Voyah i MG, który zamierza zdominować polski rynek. Czy ma na to szanse? Oferta wygląda naprawdę atrakcyjnie. W ofercie producenta znajdziemy trzy bogato skonfigurowane modele - BAIC Beijing 3, BAIC Beijing 5 oraz BAIC Beijing 7. Jak się pewnie domyślacie, im większy numer, tym większe i droższe auto.

BAIC Beijing 3 - crossover segmentu B

BAIC Beijing 3 to miejski crossover, który zawalczy o klienta w segmencie B SUV. Auto jest napędzane przez 4-cylindrowy benzynowy silnik 1,5 T o mocy 150 KM z momentem obrotowym na poziomie 210 Nm, który za pośrednictwem 6-biegowej skrzyni manualnej przenosi moment obrotowy na przednią oś. Podczas polskiej premiery Beijing 3 znalazł został porównany do Dacii Duster, Hyundaia Bayon, Skody Kamiq oraz Suzuki Vitara. W tym zestawieniu chińska nowość wypadła najlepiej, a na dodatek miażdży konkurentów ceną. BAIC Beijing 3 kosztuje w Polsce dokładnie 78 900 zł. Jest jedna konfiguracja i jedna lista wyposażenia. Co zatem wybiera klient? Wyłącznie kolor nadwozia.

BAIC Beijing 3 - dane techniczne Model BAIC Beijing 3 Dacia Duster Hyundai Bayon Skoda Kamiq Suzuki Vitara Silnik R4, 1.5 T R3, 1.0 T R3, 1.0 T R3, 1.0 T R4, 1.4 T Moc 150 KM 90 KM 100 KM 110 KM 129 KM Długość 4325 mm +16 mm -145 mm -84 mm -150 mm Szerokość 1830 mm -26 mm -55 mm -37 mm -55 mm Wysokość 1640 mm 0 -150 mm -87 mm -30 mm Rozstaw osi 2570 mm +106 mm +10 mm +81 mm -70 mm

Zdjęcie BAIC Beijing 3 - porównanie wyposażenia na tle konkurencji / Jan Guss-Gasiński

BAIC Beijing 5 - modny, kompaktowy SUV

BAIC Beijing 5 to kompaktowy crossover, który swoim oryginalnym designem ma wygryźć konkurencję w segmencie C SUV. Ten model również napędza 4-cylindrowy silnik benzynowy, jednak w tym wydaniu dysponuje mocą 177 KM i maksymalnym momentem obrotowym 310 Nm. Moment obrotowy na przednie koła jest przenoszony za pomocą 7-biegowej, dwusprzęgłowej skrzyni automatycznej. Model rywalizuje z takimi modelami jak Hyundai Tucson, Jeep Compass, Renault Austral czy Skoda Kodiaq. Od wszystkich tych aut, z wyjątkiem reprezentanta Czech, Beijing 5 jest dłuższy, szerszy, wyższy i ma większy rozstaw osi. Cena? Chiński kompakt kosztuje w Polsce 127 900 zł. Auto ma 5-letnią gwarancję z limitem do 100 000 km.

BAIC Beijing 5 - dane techniczne Model BAIC Beijing 5 Hyundai Tucson Jeep Compass Renault Austral Skoda Kodiaq Silnik R4, 1.5 T R4, 1.6 T R4, 1.5 T R4, 1.3 T R4, 1.5 T Moc 177 KM 150 KM 130 KM 160 KM 150 KM Długość 4620 mm -120 mm -206 mm -110 mm +77 mm Szerokość 1886 mm -21 mm -12 mm -61 mm -4 mm Wysokość 1680 mm -30 mm -56 mm -36 mm +1 mm Rozstaw osi 2735 mm -55 mm -99 mm -68 mm +55 mm

Zdjęcie BAIC Beijing 5 - porównanie wyposażenia na tle konkurencji / Jan Guss-Gasiński

BAIC Beijing 7 - rodzinny flagowiec

BAIC Beijing 7 to flagowy, rodzinny SUV, który wygrywa w zestawieniu z Fordem Kuga, Renault Espace, Seatem Tarraco i SsangYongiem Torres. Pod jego maską także pracuje 4-cylindrowy “benzyniak", jednak w tym wydaniu generuje moc 188 KM i oferuje 275 Nm. Moment obrotowy jest przenoszony na przednią oś przez 7-biegową przekładnie dwusprzęgłową. Ceny tego modelu poznamy w pierwszym kwartale 2024 roku.

BAIC Bejing 7 - dane techniczne Model BAIC Beijing 7 Ford Kuga Renault Espace Seat Tarraco SsangYong Torres Długość 4745 mm -131 mm -23 mm -10 mm -45 mm Szerokość 1892 mm -9 mm -49 mm -53 mm -2 mm Wysokość 1715 mm -49 mm -70 mm -57 mm -5 mm Rozstaw osi 2800 mm -90 mm -62 mm -10 mm -120 mm

Zdjęcie BAIC Beijing 7 - porównanie wyposażenia na tle konkurencji / Jan Guss-Gasiński

BAIC debiutuje w Polsce. Sieć liderska będzie rosła

Na ten moment sieć dilerska obejmuje 10 salonów w całej Polsce. W pierwszym kwartale przyszłego roku w kraju otworzy się 10 kolejnych. W późniejszym czasie otworzy się 15 następnych. Według tego, co usłyszeliśmy na polskiej premierze, w 2025 roku nad Wisłą będzie 35 punktów sprzedaży.