Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie chwali się jeszcze planem na kolejny rok. Można go jednak nakreślić w oparciu o przyjęte harmonogramy i poziom zaawansowania prac na konkretnych odcinkach. Pokusiła się o to właśnie redakcja serwisu "portalsamorzadowy.pl". Jakie odcinki - ponad wszelką wątpliwość - udostępnione zostaną kierowcom w roku 2024? Najdłuższe tunele w Polsce. Kilometry pod ziemią, a czasem i pod wodą

S7 między Krakowem a Warszawą

Za najbardziej wyczekiwane przez zmotoryzowanych fragmenty uznać można dwa brakujące odcinki drogi ekspresowej S7 spinającej historyczną i obecną stolicę Polski. Chodzi o mierzący zaledwie 5,7 km fragment między węzłami Miechów i Szczepanowice oraz odcinek Widoma-Kraków (18,3 km).

Krótszy ma zostać oddany do użytku w sierpniu, dłuższy - w listopadzie przyszłego roku. Gdy tak się stanie, cały fragment S7 spinający Kraków i Warszawę będzie wreszcie drogą ekspresową z prawdziwego zdarzenia - szeroką dwupasmówką o bezkolizyjnych skrzyżowaniach.



W 2024 roku do użytku ma również zostać oddany fragment S7 Modlin-Czosnów (na północ od Warszawy). Prace na 10-kilometrowym odcinku miały się zakończyć jeszcze w tym roku, ale już wiadomo, że ambitnego harmonogramu nie uda się dotrzymać.

S3 między Bolkowem a Kamienną Górą. Kierowcy pojadą nowym tunelem

Kierowców z zachodniej części kraju (dolnośląskie) ucieszy zapewne - planowane na przyszły rok - oddanie do użytku brakującego fragmentu drogi ekspresowej S3 na odcinku między Bolkowem a Kamienną Górą. Koniec prac na tym fragmencie planowany jest obecnie na sierpień 2024 roku (jeszcze niedawno był to maj 2024). Uruchomienie odcinka oznacza, że do dyspozycji zmotoryzowanych oddany zostanie liczący aż 2300 metrów dwunawowy tunel. To będzie drugi najdłuższy tunel drogowy w Polsce (ustępuje jedynie tunelowi położonemu na terenie Warszawy, w ciągu drogi ekspresowej S2, który ma 2355 m długości), ale najdłuższy, położony poza obszarem zabudowanym (wyprzedzi tunel na Zakopiance).



W 2024 roku pojedziemy również dwoma brakującymi odcinkami S3:



17-kilometrowym fragmentem Świnoujście-Dargobądz ,

, 16-kilometrowym fragmentem Dargobądz-Troszyn.

S1 i obwodnica Węgierskiej Górki. Z Bielska-Białej na Słowację

W przypadku drogi ekspresowej S1 za najważniejszy z brakujących odcinków, który ma zostać udostępniony do ruchu w przyszłym roku, uznać można obwodnicę Węgierskiej Górki, czyli odcinek Przybędza-Milówka. Liczący 8,5 km fragment miał być gotowy jeszcze w tym roku, ale drogowcom nie udało się dotrzymać harmonogramu. Po jego uruchomieniu, beż żadnych utrudnień, będzie wreszcie można przejechać trasą S1 od Bielska-Białej do granicy ze Słowacją.

Oprócz tego S1 w województwie śląskim powiększy się też o dwa kolejne odcinki:



Oświęcim-Dankowice (15,8 km długości - planowane zakończenie w sierpniu 2023),



Podwarpie-Dąbrowa Górnicza (6,9 km długości - pierwotnie miał być oddany w grudniu 2023).

Tymi drogami pojedziemy w 2024 roku

Przyglądając się przyjętym harmonogramom, z dużą dozą prawdopodobieństwa zakładać też można, że w 2024 roku kierowcy pojadą wreszcie północną obwodnicą Krakowa (droga ekspresowa S52), która - zgodnie z planem - powinna zostać oddana do użytku we wrześniu. Mówiąc o obwodnicach warto też wspomnieć o drodze ekspresowej S6 i powstającej w jej ciągu obwodnicy Koszalina i Sianowa, która - przynajmniej jeśli wierzyć przyjętemu harmonogramowi - ma być gotowa do końca kwietnia 2024.

Można też zakładać, że w 2024 roku uruchomione zostaną też dwa opóźnione w realizacji odcinki autostrady A2 Kałuszyn-Groszki oraz Siedlce Południe-Siedlce Zachód.