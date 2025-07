Promocja paliwowa skierowana jest wyłącznie do użytkowników aplikacji Super Moya. Podstawowy rabat wynosi 30 gr na litrze i dotyczy paliw PB95, PB98, oleju napędowego oraz ON Moya Power. Zniżkę można zwiększyć do 40 gr, jeśli klient przy tankowaniu zdecyduje się dodatkowo na zakup produktu z oferty Caffe Moya lub płynu do spryskiwaczy.