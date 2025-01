Zima znów zaskoczyła. Kto musi odśnieżać drogi, a kto chodniki?

Oprac.: Agnieszka Boreczek

Myślisz, że wyłącznie od dobrej woli zarządcy drogi czy właściciela posesji zależy to, czy odśnieży podlegający mu teren? Nic bardziej mylnego, a obowiązujące w Polsce przepisy dobitnie to podkreślają. Nie ma sensu uchylać się od odpowiedzialności, bo może stać się to przyczyną uszczerbku na zdrowiu pieszych, kolizji samochodowej i… grzywny. Dowiedz się więcej / przypomnij sobie najważniejsze regulacje odnoszące się do obowiązku odśnieżania chodników, dróg i nie tylko.