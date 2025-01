Co mówią przepisy o autobusach szkolnych? Art. 6 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo o ruchu drogowym stanowi:

Autobus szkolny powinien być wyposażony w (…) miejsce z przodu i z tyłu po lewej stronie pojazdu na wysokości od 60 cm do 180 cm od powierzchni jezdni przeznaczone na umieszczenie tablicy ze znakiem „STOP”, określonej w przepisach w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wyposażone w urządzenie uwidaczniające tę tablicę sterowane z miejsca kierowcy; działanie urządzenia powinno być automatyczne po otwarciu drzwi autobusu i sygnalizowane kierowcy lampką kontrolną koloru czerwonego; powinna istnieć możliwość wyłączenia tej funkcji.

Oznacza to, że autobus szkolny powinien być wyposażony w wysuwaną albo odchylaną tablicę z symbolem znaku „Stop”, która ukazuje się w momencie otwarcia drzwi tego autobusu.

A jak to wygląda w polskiej rzeczywistości? Bardzo często gimbusy mają na stałe umieszczoną z przodu i z tyłu tablicę ze znakiem STOP. Co to niby ma oznaczać? Oczywiście taki znak jest totalnie lekceważony przez innych kierowców. Niestety także podczas wsiadania i wysiadania dzieci.