Przebita opona w aucie. Co robić, gdy złapiesz gumę na drodze?

Jak rozpoznać przebitą oponę?

Pierwszym sygnałem może być zmiana zachowania pojazdu: ściąganie w jedną stronę, trudności w utrzymaniu toru jazdy czy wibracje na kierownicy. W nowoczesnych samochodach systemy monitorujące ciśnienie w oponach (TPMS) informują o spadku ciśnienia.

Przebicie opony może być spowodowane przez różnorodne czynniki. Najczęściej są to ostre obiekty, w postaci gwoździ, śrub czy kawałków szkła, które leżą na drodze. Niewłaściwe ciśnienie w oponach oraz ich nadmierne zużycie również zwiększają ryzyko uszkodzeń. Jeśli chcemy uniknąć przebicia opony, powinniśmy regularnie sprawdzać ciśnienie oraz stan bieżnika.

Czy można jechać z przebitą oponą?

Kontynuowanie jazdy z przebitą oponą jest niebezpieczne i może prowadzić do poważnych konsekwencji. Samochód staje się wówczas nieprzewidywalny i trudny do opanowania. Przy każdym zakręcie i hamowaniu kierowca musi wykazać się nie lada umiejętnościami, by utrzymać kontrolę nad pojazdem.

Niebezpieczeństwo wypadku wzrasta dramatycznie. Brak stabilności może prowadzić do nieoczekiwanych manewrów, zagrażających nie tylko kierowcy, ale również innym uczestnikom ruchu drogowego. W skrajnych przypadkach może dojść do kolizji, których skutki są trudne do przewidzenia. Dalsza jazda na uszkodzonej oponie to także ryzyko poważnych uszkodzeń mechanicznych. Felga, która normalnie jest chroniona przez oponę, narażona jest na bezpośredni kontakt z nawierzchnią. Możemy ją po prostu zniszczyć, co niestety będzie wiązało się z kosztownymi naprawami.

Opona, która uległa przebiciu, szybko traci swoje właściwości. Każdy kolejny kilometr to krok w stronę jej całkowitego zniszczenia. W efekcie, zamiast prostej naprawy, konieczna będzie wymiana na nową. Nie można również zapominać o zawieszeniu pojazdu. Przebita opona powoduje, że ciężar samochodu nie jest równomiernie rozłożony na wszystkie koła. To dodatkowe obciążenie może prowadzić do nadmiernego zużycia lub uszkodzenia amortyzatorów lub sprężyn.

Co robić, gdy opona jest przebita?

Jeżeli warunki na to pozwalają, zjedź na pobocze lub parking, ale unikaj nagłych manewrów. Włącz światła awaryjne i ustaw trójkąt ostrzegawczy. Sprawdź, czy posiadasz koło zapasowe, klucz nasadowy lub krzyżakowy i lewarek. Jeśli tak, możesz przystąpić do wymiany koła:

podnieś pojazd : użyj lewarka, aby unieść samochód. Upewnij się, że stoi na stabilnym podłożu;

odkręć śruby : poluzuj je przed podniesieniem pojazdu, a następnie całkowicie odkręć;

zamontuj koło zapasowe: nałóż je na piastę, dokręć śruby ręcznie, opuść pojazd i dokręć śruby kluczem.

W sytuacji, w której nie masz koła zapasowego, użyj zestawu naprawczego. Zazwyczaj składa się on z uszczelniacza i kompresora. Postępuj zgodnie z instrukcją producenta.

Jeśli nie jesteś w stanie samodzielnie naprawić opony, skontaktuj się z pomocą drogową lub skorzystaj z assistance. Wiele firm oferuje mobilne usługi wulkanizacyjne.

Naprawa czy wymiana opony?

Decyzja zależy od rodzaju i miejsca uszkodzenia. Uszkodzenia bieżnika o średnicy do 5 mm można zazwyczaj naprawić. Jednak boczne uszkodzenia opony (np. przebicie nożem) są trudniejsze do naprawy i często wymagają wymiany opony na nową. Warto skonsultować się z profesjonalnym wulkanizatorem, aby ocenić stan opony i podjąć odpowiednią decyzję.

Możesz zminimalizować ryzyko przebicia opony:

r egularnie sprawdzając ciśnienie : utrzymuj je na poziomie zalecanym przez producenta pojazdu;

kontrolując stan bieżnika : upewnij się, że głębokość bieżnika jest odpowiednia i nie ma widocznych uszkodzeń. Im bardziej bieżnik jest zużyty, tym opona staje się cieńsza i podatna na przebicie;

unikając jazdy po nierównych nawierzchniach: staraj się omijać drogi z dużą ilością dziur i ostrych przedmiotów.

W Polsce kierowcy nie mają obowiązku wożenia ze sobą koła zapasowego. Przepisy drogowe wymagają jedynie posiadania trójkąta ostrzegawczego i gaśnicy. Jednakże posiadanie koła zapasowego lub zestawu naprawczego może być bardzo przydatne w przypadku przebicia opony, ponieważ pozwala na szybkie i samodzielne rozwiązanie problemu bez konieczności wzywania pomocy drogowej. Oprócz tego warto również wozić ze sobą młotek gumowy oraz popularny preparat WD-40, który penetruje zardzewiałe i zapieczone śruby, ułatwiając ich odkręcanie.

