Jaka jest kara za brak OC?

Kara za brak OC jest dotkliwa i w zależności od pojazdu oraz okresu braku ważnego ubezpieczenia może wynieść od 310 do 14 tys. zł. Co ważne, niezależnie od tego, czy luka w obowiązkowym OC wynosi dwa, czy dziesięć miesięcy, kara będzie taka sama. Kara za brak OC samochodów osobowych to aż 9330 zł. Tak surowa grzywna naliczana jest w momencie, kiedy nasza osobówka nie ma ubezpieczenia przez 14 dni. Jeżeli takich dni jest mniej, to kara za brak OC jest mniejsza i dla poszczególnych rodzajów aut wynosi tyle, ile prezentujemy w naszej tabeli.

Jaka jest kara za brak OC? SAMOCHÓD OSOBOWY CIĘŻARÓWKA INNE POJAZDY KARA ZA BRAK OC DO 3 DNI 1870 ZŁ 2800 ZŁ 310 ZŁ KARA ZA BRAK OC OD 4 DO 14 DNI 4670 ZŁ 7000 ZŁ 780 ZŁ KARA ZA BRAK OC POWYŻEJ 14 DNI 9330 ZŁ 14000 ZŁ 1560 ZŁ

Kara za brak OC naliczana jest tylko za konkretny rok. To oznacza, że jeśli zapomnimy wykupić ubezpieczenie przez dwa lata, to kara zostanie przyznana tylko za ten rok, w którym została wykryta luka w historii ubezpieczenia. Załóżmy, że nasz samochód nie posiada ważnego ubezpieczenia od listopada 2024 roku. Jeżeli Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wykryje lukę do 6 stycznia 2025 roku, to kara za brak OC wyniesie 4670 zł w przypadku osobówek. UFG nie zsumuje bowiem tych dwóch okresów, a zliczy tylko pierwsze sześć dni stycznia.

Kto nakłada karę za brak OC?

Karę za brak OC nakłada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. To niekomercyjna instytucja, która została powołana w 1990 w wyniku rozwoju rynku ubezpieczeń w Polsce. Fundusz powołano z myślą o pomocy ofiarom wypadków spowodowanych przez nieubezpieczonych kierujących. To właśnie on wykonuje zadania zlecone przez ustawodawcę, czyli chociażby karanie zabrak OC samochodu. Co ważne, robi to zawsze, jeśli tylko wykryje brak ciągłości w ubezpieczeniu. Ubezpieczenie samochodu w Polsce jest obowiązkowe, a jeśli ten obowiązek nie zostanie spełniony, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, przy pomocy informatycznej bazy ustala, czy dane auto jest ubezpieczone, czy też nie.

Kara za brak OC choć dotkliwa, nie powinna szokować właścicieli pojazdów. Przede wszystkim ubezpieczenie OC chroni zarówno poszkodowanego, jak i sprawcę. W przypadku poszkodowanej osoby gwarantuje możliwość uzyskania odszkodowania za powstałą szkodę oraz wypłatę świadczenia. Z punktu widzenia sprawcy OC zabezpiecza przed poniesieniem finansowych konsekwencji spowodowanych wypadków.

UFG wypłaca poszkodowanym odszkodowania z własnych środków, po czym zwraca się do sprawców wypadku o zwrot poniesionych wydatków. Fachowo nazywa się to postępowaniem regresowym. Warto więc pilnować dat, bo wykupione ubezpieczenie OC pozwala uniknąć chociażby takich sytuacji, kiedy kierowca bez OC zagapił się i po wypadku musi oddać 4,7 mln zł. Takich przykładów nie brakuje. Poprzedni rekord, z 2023 roku, wynosi 2,3 mln zł, które musi zapłacić kierowca za spowodowanie wypadku również bez ważnego OC.

Czy kara za brak OC jest naliczana automatycznie?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny co roku kontroluje około 28 milionów samochodów. Jak wspomnieliśmy, systemy informatyczne skanują bazę polis i bazę pojazdów w poszukiwaniu luk. Wcześniej każda firma ubezpieczeniowa obowiązkowo przekazuje dane na temat zawartych umów ubezpieczenia do UFG. Czy kara za brak OC jest naliczana automatycznie? Jeśli samochód widniał w bazie, a już go nie ma, albo zgłoszona została sprzedaż, a nie widać polisy OC, system wskaże tę sprawę do zbadania. Kontrola wykaże, czy pojazd ma OC. Aktualnie większość wezwań do zapłaty przychodzi automatycznie z UFG.

Kara za brak OC może przyjść także po kontroli drogowej. Uprawnione do kontroli obowiązku ubezpieczeniowego, zgodnie z art. 84 ust. 2, są policja, organy celne, Straż Graniczna, organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów czy Inspekcja Transportu Drogowego.

Czy można uniknąć kary za brak OC?

Kara za brak OC jest nieodwołalna. Jeżeli tylko została słusznie nałożona na właściciela, nie można się od niej odwołać. Oczywiście wysokie grzywny mogą być dla części właścicieli samochodów nie do udźwignięcia. Dlatego też Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może całkowicie odstąpić lub zmniejszyć wysokość kary. Dzieje się tak tylko i wyłącznie w szczególnych przypadkach. Kara za brak OC może zostać także rozłożona na raty lub UFG przesunie termin płatności.

Jeżeli zamierzamy uniknąć kary za brak OC, potrzebujemy dobrych podstaw i dowodów popartych dokumentacją. Każda prośba o zniesienie kary rozpatrywana jest indywidualnie. Do prośby o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty pomocne mogą okazać się dokumenty z ośrodka pomocy społecznej, zaświadczenia lekarskie, dokumenty o leczeniu szpitalnym czy zaświadczenie o innych długach. Kara za brak OC jest mniej prawdopodobna, jeśli do UFG przedłożymy zaświadczenie o inwalidztwie, dochodach z ZUS, postanowienia sądów i komorników czy protokoły o stanie majątkowym.

Uniknięcie kary za brak OC jest bardziej prawdopodobne, jeśli przykładowo w roku nałożenia kary za brak OC osiągnąłeś niski dochód na członka rodziny i posiadasz dzieci do 25 lat, które nie uzyskują własnych dochodów. Kara za brak OC może zostać umorzona także wtedy, kiedy posiadasz status bezrobotnego w urzędzie pracy. Brane pod uwagę są również wysokie koszty utrzymania osób w gospodarstwie domowym, jesteś zadłużony w banku lub nie posiadasz wartościowych nieruchomości, które mogą pokryć dług. Kara za brak OC może zostać odroczona, jeśli zalegasz z płaceniem alimentów.