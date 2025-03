Widzisz znak A-3 w nocy? Możesz włączyć światła przeciwmgielne nawet, gdy nie ma mgły

Światła przeciwmgielne, jak sama nazwa wskazuje, kierowcy powinni włączać wyłącznie wtedy, gdy drogi spowija mgła. To w dużej mierze prawda, jednak w pewnej sytuacji, aby móc z nich skorzystać, to zjawisko atmosferyczne wcale nie musi wystąpić. Co więcej, wiele aut wyposażonych jest w układ doświetlania zakrętów, który korzysta właśnie ze świateł przeciwmgielnych. Co na to przepisy?