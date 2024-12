Spis treści: 01 Kiedy można jeździć na światłach przeciwmgielnych?

Synoptycy przewidują, że już od niedzielnego wieczoru kierowcy w całej Polsce będą się zmagać z mgłą. Alerty I stopnia dotyczą niemal całego kraju: całości terenów woj. pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego a także większości obszaru woj. zachodniopomorskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Mgły pojawią się między 19 a 22 w niedzielę i będą utrudniały jazdę aż do poniedziałkowego poranka. Widzialność może spaść poniżej 200 m. W tych warunkach bardzo ważne jest odpowiednie używanie światłe przeciwmgielnych. Tymczasem wiele osób nie wie, jak i kiedy je włączać.

Kiedy można jeździć na światłach przeciwmgielnych?

Przepisy o sposobie korzystania ze świateł przeciwmgielnych znajdziemy w ustawie Prawo o ruchu drogowym, a konkretnie w art. 30, który mówi o jeździe w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza.

Przednie światła przeciwmgielne można włączyć w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, spowodowanej nie tylko mgłą, ale także opadami atmosferycznymi czy innymi przyczynami. W takich warunkach kierujący jest zobowiązany “włączyć światła mijania lub przeciwmgłowe przednie albo oba te światła jednocześnie". Do tego, w trakcie wyprzedzania lub omijania poza terenem zabudowanym, powinien dawać krótkie sygnały dźwiękowego w trakcie trwania manewru.

Podsumowując, z przednich świateł przeciwmgielnych można korzystać zawsze wtedy, gdy przejrzystość powietrza jest ograniczona - nie tylko z powodu mgły. W przepisach można jednak znaleźć jeden wyjątek, otóż na drodze krętej, oznaczonej odpowiednimi znakami, dozwolone jest korzystanie z przednich świateł przeciwmgielnych również w warunkach dobrej widoczności, pod warunkiem, że włączamy je w okresie od zmierzchu do świtu. Warto podkreślić, że według polskich przepisów auta nie muszą być wyposażone w przednie światła przeciwmgielne.

Światło przeciwmgielne z tyłu i zasady korzystania

Inaczej ma się rzecz ze światłem przeciwmgielnym z tyłu, w które musi być wyposażony każdy pojazd zarejestrowany w Polsce. Zwykle producenci instalują jedno światło, choć zdarzają się też samochody z dwoma. Tylne światło przeciwmgielne powinno być osadzone nisko, ale nie niżej niż 25 cm nad jezdnią. Co do jego używania przepisy są jasne - tylne światło przeciwmgielne można włączyć jedynie, gdy widoczność na drodze spada poniżej 50 m. Aby mniej więcej określić widoczność, warto wspomóc się na przykład słupkami na autostradzie, które są rozmieszczone najczęściej co 100 m. W razie poprawy widoczności, jak czytamy w ustawie, kierujący powinien niezwłocznie wyłączyć tylne światło przeciwmgielne, aby nie oślepiać innych.

I tu leży pies pogrzebany, bo kierowcy na polskich drogach używają tylnego światła nawet podczas mocniejszych opadów lub wtedy, gdy na drodze pojawia się mgła, która nie ogranicza widoczności do odległości poniżej 50 m. Za niewłaściwe używanie świateł przeciwmgielnych policjant może ukarać mandatem w wysokości 100 (przednie światła) lub 200 zł (tylne) oraz naliczyć dwa punkty karne.

Jak włączyć światła przeciwmgielne?

Aby włączyć światła przeciwmgielne w większości aut konieczne jest najpierw włączenie świateł mijania. Przełącznik świateł przeciwmgielnych najczęściej znajduje się na tej samej dźwigni lub w okolicy przełącznika świateł mijania. Jest on oznaczony symbolem przypominającym lampę z falami biegnącymi po lewej (dla świateł przednich) lub prawej stronie (dla tylnych). W niektórych autach do włączenia tylnego światła przeciwmgielnego używany jest oddzielny przycisk na desce rozdzielczej, często po lewej stronie od kierownicy.

