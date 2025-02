Prawidłowe używanie świateł w samochodzie to nie tylko wymóg prawny, ale przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Jak podkreślają policjanci w swoich regularnych komunikatach, znajomość zasad korzystania z różnych rodzajów oświetlenia pojazdu jest kluczowa dla uniknięcia zagrożeń na drodze, szczególnie w warunkach ograniczonej widoczności.

Jakie są światła w samochodzie?

Podstawowym rodzajem oświetlenia, którego używanie reguluje artykuł 51 ustęp 1 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, są światła mijania. Przepisy nakładają na kierowców obowiązek ich włączenia podczas jazdy w normalnych warunkach przejrzystości powietrza. Wymóg ten dotyczy również sytuacji, gdy holujemy inny pojazd, nawet jeśli widoczność jest dobra.

W okresie od świtu do zmierzchu, kiedy warunki atmosferyczne są dobre, kierowcy mogą korzystać ze świateł do jazdy dziennej zamiast świateł mijania. W światła do jazdy dziennej (przednie, rzadziej tylne) wyposażone są praktycznie wszystkie nowe samochody już od kilkunastu lat. Dzięki temu rozwiązaniu samochody są widoczne, ale nie zużywają tyle energii.

Światła drogowe - kiedy można je włączyć?

Szczególne zasady dotyczą używania świateł drogowych, potocznie zwanych “długimi”. Można je włączać od zmierzchu do świtu, ale wyłącznie na nieoświetlonych drogach. Kluczowe jest przy tym zachowanie zasady, że nie mogą one oślepiać innych uczestników ruchu. Kierowca ma obowiązek przełączyć światła drogowe na mijania w trzech sytuacjach: gdy zbliża się pojazd z przeciwka, gdy zbliża się do pojazdu jadącego przed nim oraz gdy w pobliżu znajduje się pojazd szynowy lub wodny, którego kierujący mógłby zostać oślepiony.

Ważny jest zapis mówiący o tym, że świateł drogowych można używać na drogach nieoświetlonych - to oznacza, że wjeżdżając do miejscowości, w której świecą się latarnie należy wyłączyć “długie”. Co ciekawe, nie wszystkie systemy automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania od razu “widzą” latarnie i często zdarza się tak, że przez jakiś czas auto jedzie z włączonymi światłami drogowymi nawet w dobrze oświetlonych miejscach. W teorii, za takie zachowanie, należy się mandat.

Światła przeciwmgłowe - kiedy można ich używać?

Osobną kategorię w ustawie PoRD stanowią światła przeciwmgielne. Przednie światła przeciwmgłowe można włączać podczas mgły lub opadów atmosferycznych - samodzielnie lub razem ze światłami mijania. Ciekawostką jest możliwość ich używania na drogach krętych (oznaczonych tabliczką T-5 wraz ze znakiem A-3 lub A-4) od zmierzchu do świtu, nawet przy dobrej widoczności, ale tylko nocą.

Jazda we mgle wymaga dostosowania prędkości do pogorszonych warunków. Jeśli widoczność jest niższa niż 50 metrów powinniśmy włączyć światła przeciwmgłowe 123RF/PICSEL

Zasady używania tylnych świateł przeciwmgielnych są bardziej restrykcyjne - można je włączać tylko wtedy, gdy widoczność jest ograniczona do mniej niż 50 metrów. Co ważne, kierowca musi je wyłączyć niezwłocznie po poprawie widoczności.

Jakie są mandaty za nieprawidłowe używanie świateł?

Najsurowiej karana jest jazda bez wymaganych świateł w nocy. Za takie wykroczenie kierowca musi liczyć się z mandatem w wysokości 300 złotych i otrzymaniem 4 punktów karnych. Z kolei za jazdę bez świateł w tunelu mandat wynosi 200 złotych, a dodatkowo kierowca otrzyma 4 punkty karne. Warto pamiętać, że w tunelach zawsze obowiązuje nakaz jazdy na światłach mijania, nawet w ciągu dnia i przy dobrej widoczności.

Nieco łagodniejsze kary przewidziano za jazdę bez świateł w ciągu dnia - od świtu do zmierzchu. Wtedy mandat wynosi 100 złotych, a na konto kierowcy trafia 2 punkty karne.

Szczególną uwagę należy zwrócić na kwestię oświetlenia podczas postoju. Pozostawienie pojazdu bez wymaganego oświetlenia w warunkach niedostatecznej widoczności może skutkować mandatem od 150 do 300 złotych oraz 3 punktami karnymi.

Niewłaściwe korzystanie ze świateł drogowych, na przykład oślepianie innych uczestników ruchu, może kosztować 200 złotych. Z kolei nieprawidłowe używanie przednich świateł przeciwmgłowych skutkuje mandatem w wysokości 100 złotych i 2 punktami karnymi.