Obowiązkowa opłata. Kierowcy mają czas do 25 lutego. Potem 261 zł kary

Czy za radio w aucie trzeba płacić abonament RTV?

Abonament RTV to opłata, która ma na celu umożliwienie realizacji misji publicznej telewizji i radia. Z jednej strony misja ta jest finansowana z dotacji rządowych. Z drugiej ściągana jest danina od obywateli, którzy za możliwość słuchania i oglądania (nawet jeśli tego nie robią, a mają odbiorniki) płacą abonament RTV. Nie zawsze jednak wiadomo na pewno, czy za radio w aucie trzeba płacić abonament RTV.

Zacznijmy od przykładu osoby prywatnej. Zgodnie z prawem jest bowiem tak, że abonament RTV obejmuje tylko jedno urządzenie radiowe lub telewizyjne. To z kolei oznacza, że jeśli opłacamy abonament za odbiornik w domu, to za radio w aucie nie trzeba płacić abonamentu RTV. Nie trzeba więc dokonywać dodatkowych opłat i martwić się o ewentualne kary. Korzystanie z odbiornika w aucie jest wliczone w tę opłatę, co jednak istotne, abonament RTV musi być zarejestrowany i płacony na bieżąco.

Inaczej wygląda odpowiedź na pytanie, czy za radio w aucie trzeba płacić abonament RTV w przypadku firm. Jeżeli nasz samochód jest wykorzystywany w celach służbowych, jak na przykład taksówki, autobusy czy samochody dostawcze, to — niestety — każde urządzenie musi zostać zarejestrowane i opłacone oddzielnie. Abonament za radio w samochodzie w przypadku firm sprawia, że te są zobowiązane do zgłaszania wszystkich urządzeń radiowych, w tym tych zamontowanych w samochodach, jako osobnych odbiorników. Opłata wynosi tyle samo, co za radio używane w domu, ale każde urządzenie jest traktowane indywidualnie.

Co warte podkreślenia, nie wszyscy właściciele samochodów będą musieli płacić abonament za radio zamontowane w aucie. Na przykład osoby, które leasingują lub wynajmują samochody, są zwolnione z opłaty. Lista zwolnionych z abonamentu RTV jest znacznie dłuższa.

Ile wynosi abonament RTV za radio w aucie?

Abonament RTV za radio w aucie w 2025 roku wynosi 8,70 zł. To oczywiście stawka miesięczna, natomiast ta roczna to 104,40 zł. System zachęca do płatności z góry poprzez zniżki. Użytkownicy odbiorników, którzy do 25 stycznia zapłacą opłatę abonamentową za cały rok z góry, otrzymują 10-procentową zniżkę. Ci, którzy nie zdążyli zapłacić w styczniu, mogą przez cały rok skorzystać z pozostałych zniżek z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc.

Abonament RTV za radio w aucie ze zniżką będzie możliwy, o ile opłata zostanie wniesiona z wyprzedzeniem do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. Abonament RTV za radio można opłacić na stronie Poczty Polskiej. Na tej znajdują się także odpowiednie wyliczenia obniżek, jeżeli zdecydujemy się zapłacić daninę z góry.

Mandat za radio w aucie

Kara za brak abonamentu RTV za radio w samochodzie nie zmieniła się wraz z nadejściem 2025 roku. To 30-krotność bazowej opłaty i jak nietrudno obliczyć, wynosi ona 261 zł za radioodbiornik. To jednak nie wszystko, ponieważ kara za brak abonamentu za radio w samochodzie to także konieczność zapłaty za każdy miesiąc, w którym uchylaliśmy się od opłat.

Jeżeli mowa o mandacie za radio w aucie i kontroli z tym związanej, sprawa jest mocno kuriozalna. Pracownicy Poczty Polskiej mogą bowiem spojrzeć przez szybę naszego samochodu i zrobić zdjęcie odbiornika. Zdarzały się już bowiem przypadki, kiedy kontrolerzy zrobili zdjęcie i nakładali kary za brak abonamentu. Wciąż jednak trwają spory prawne, na ile jest to uzasadnione działanie. Ze zdjęcia nie wynika bowiem fakt, czy na przykład zamiast prawdziwego radioodbiornika w naszym samochodzie znajduje się jego atrapa. Wtedy kara za brak abonamentu RTV za radio w samochodzie jest nieuzasadniona.

