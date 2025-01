Miesięczna opłata za użytkowanie samego radia wynosi 8,70 zł, natomiast w przypadku posiadania również telewizora opłata wzrasta do 27,30 zł. System premiuje osoby planujące swoje wydatki z wyprzedzeniem - można skorzystać z systemu rabatów, które są tym wyższe, im dłuższy okres opłacamy z góry. Już przy dwumiesięcznej przedpłacie otrzymujemy 3 proc. zniżki, przy trzymiesięcznej 4 proc, półrocznej 5 proc., a decydując się na opłacenie całego roku z góry, możemy zaoszczędzić 10 proc całej kwoty. Wszystkie opłaty abonamentowe należy uiszczać do 25. dnia każdego miesiąca.

System kar za unikanie płacenia abonamentu RTV jest skonstruowany w sposób mający zniechęcać do ignorowania tego obowiązku. Podstawowa kara wynosi 30-krotność miesięcznej stawki abonamentowej. W praktyce oznacza to, że za niezarejestrowane radio trzeba zapłacić 261 zł, a za radio i telewizor, lub sam odbiornik TV – aż 819 zł. Jednak to nie wszystko – Poczta Polska, która jest instytucją odpowiedzialną za pobór abonamentu, ma prawo do naliczenia zaległości nawet za okres pięciu lat wstecz.