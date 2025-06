Jeszcze w tym roku Volvo rozpocząć ma produkcję samochodów przy wykorzystaniu nowego rodzaju "stali z recyklingu o prawie zerowej emisji CO2". Firma podpisała właśnie umowę na dostawę nowego rodzaju materiału ze szwedzkim potentatem stalowym SSAB. Ekologiczna stal SSAB ZeroTM posłużyć ma m.in. do budowy nowego samochodu elektrycznego Volvo EX60 i ciężarówek szwedzkiego producenta.

Jednym z największych źródeł emisji CO2 w naszym procesie produkcyjnym jest stal, którą wykorzystujemy do budowy naszych samochodów, średnio 25 proc. wszystkich emisji związanych z materiałami dla nowego samochodu Volvo

Teraz ma się to zmienić, dzięki stali SSAB ZeroTM, czyli "stali pochodzącej z recyklingu o blisko zerowej emisji". Co to oznacza dla firmy, środowiska i klientów?