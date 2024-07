Auta w UE mają być z ekologicznej stali. Zapłacą kierowcy

Po karach za emisję CO2 z rury wydechowej i zakazie rejestracji na terenie UE nowych samochodów spalinowych w 2035, ekolodzy wzięli na cel redukcję emisji CO przy produkcji pojazdów. Organizacja Transport&Environment apeluje do UE o nowe przepisy dotyczące produkcji stali. Chce, by już w 2030 roku 40 proc. pojazdów w Europie budowanych było z tzw. ekologicznej "zielonej" stali. W opinii T&E kosztowałoby to producentów "zaledwie" 56 euro od samochodu.

Zdjęcie Transport&Environment apeluje do UE o nowe przepisy dotyczące produkcji stali. Chodzi o przemysł motoryzacyjny / Katarzyna Zaremba/East News / Agencja SE/East News