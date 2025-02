Niestety, kuna nie tylko siedzi pod maską, ale często przystępuje do ataku i gryzienia przewodów, izolacji, osłon termicznych. Łatwo to wytłumaczyć - zwierzę postrzega je jako atrakcyjny sposób na nudę. Ponadto, znaczy wybrany przez siebie teren zapachem. Gdy kuna wyczuje zapach innej kuny w nowym miejscu, może próbować go zdominować, co często prowadzi do jeszcze większych zniszczeń.