Jeśli zwierzę znajduje się w odpowiedniej odległości i nie jedziemy zbyt szybko, najwłaściwszą reakcją jest hamowanie. Leśnicy radzą, by unikać migania światłami czy trąbienia, gdyż może to przynieść skutek odwrotny do zamierzonego - zwierzęta w sytuacji zagrożenia często pozostają w bezruchu zamiast uciekać. Jest to zjawisko tzw. “zamrożenia”, które może trwać do momentu pojawienia się innego bodźca.