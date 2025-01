Co to jest system Red Light i jak działa?

System Red Light to złożony mechanizm, którego praca opiera się na systemie kamer umieszczonych na skrzyżowaniach. Te obserwują nie tylko samo skrzyżowanie, ale także sygnalizacje świetlne. Jak podaje Główny Inspektorat Transportu Drogowego, liczba kamer mieści się w przedziale od kilku do kilkunastu. Wszystko zależy od wielkości przecięcia dróg. Część kamer nadzoruje przód samochodu i linię warunkowego zatrzymania. Z kolei inne urządzenia rejestrują cały cykl zmiany sygnalizacji i wjazd samochodu na skrzyżowanie.

System Red Light monitoruje wjazd samochodów na czerwonym świetle przy pomocy kamer. Mechanizm działa także przy przejazdach kolejowych. CANARD materiały prasowe

Kamery rejestrują wyłącznie samochody wjeżdżające za sygnalizator, gdy dla pasa ruchu świeci się światło czerwone. Co jeszcze istotne, w asfalcie zatapia się pętlę indukcyjną. Ta odnotowuje wjazd za sygnalizator na czerwonym świetle, a następnie kamera przy sygnalizatorze wykonuje zdjęcie samochodu. Oczywiście tak, aby widoczny był numer rejestracyjny samochodu oraz wizerunek kierowcy.

Zdjęcia z kamer Red Light przesyłane są do Centralnego Systemu Przetwarzania. Tu musi nastąpić weryfikacja oraz identyfikacja tablicy rejestracyjnej samochodu. Pracownicy sprawdzają, czy faktycznie doszło do przekroczenia przepisów i czy kierowca faktycznie wjechał na skrzyżowanie, gdy świeciło się czerwone światło. To możliwe jest dzięki potwierdzeniu zgodności dokumentacji fotograficznej z danymi ze sygnalizatorów świetlnych.

Gdzie są kamery rejestrujące przejazd na czerwonym świetle?

Kamery monitorują ponad 50. skrzyżowań i przejazdów kolejowych w całym kraju. Co jednak istotne, będzie ich z każdym rokiem coraz więcej, ponieważ sieć kamer Red Light jest nieustannie rozwijana. Gdzie są kamery rejestrujące przejazd na czerwonym świetle? Dokładną mapę można znaleźć na stronie Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Niemniej jednak lista kamer Red Light obejmuje miasta takie jak:

Szczecin ul. Derdowskiego

Słupsk ul. Gdańska

Gdynia ul. Lęborska

Starogard Szczeciński al. Armii Krajowej

Olsztyn ul. Synów Pułku

Białystok ul. Zwierzyniecka i ul. gen. Nikodema Sulika

Warszawa ul. Cyrulików i Łopuszańska

Łódź al. Jana Pawła II, al. Włókniarzy, ul. Zgierska i Rondo Inwalidów

Kraków ul. Zakopiańska i Nowohucka

Stalowa Wola al. Jana Pawła II

Wrocław Estakada Gądowianka i ul. Szczecińska

Zabrze ul. Bytomska

Bielsko-Biała ul. Warszawska

Nowy Sącz Rondo Solidarności

Gdzie są kamery rejestrujące przejazd na czerwonym świetle? Te znajdują się także w mniejszych miejscowościach jak Ropczyce, Zarzecze pod Kazimierzem Dolnym, Podbrzeże pod Tarnowem, ul. Okulska w Olkuszu, ul. Górnośląska w Pszczynie, Obwodnica w Kopaninie czy Cieszyńska w Mikołowie. Gdzie kamery rejestrują przejazd na czerwonym świetle? Lista jest aktualizowana na stronie internetowej Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Inne miejsca, gdzie działają kamery Red Light to na przykład:

Łaziska Górne ul.Cieszyńska

Pyskowice skrzyżowanie ul.Toszeckiej i Mickiewicza

Mikołajowice DK94

Anielin skrzyżowanie DK12 i DW874

Mroków al. Krakowska

Marki al. Piłsudskiego

Jabłonna ul. Modlińska

Radomsko przejazd kolejowy na ul. Piłsudskiego

Piotrków Trybunalski al. Armii Krajowej i skrzyżowanie Sikorskiego z al. Concordii

Zgierz al. Armii Krajowej

Bolesławiec ul. Spółdzielcza

Świdnica ul. Esperantystów

Luzino ul. Lęborska

Miszewo ul. Gdyńska

Jaki mandat i ile punktów za przejazd na czerwonym świetle?

Mandat za przejazd na czerwonym świetle wynosi 500 zł. Choć nie jest to najwyższa możliwa kara w polskim Kodeksie drogowym, to może wzrosnąć w warunkach recydywy. Jeżeli po raz drugi przejedziemy na czerwonym świetle, mandat może wzrosnąć do 4000 zł. Warto jednocześnie pamiętać, że za przejazd na czerwonym świetle na przejeździe kolejowym grozi mandat w wysokości 2000 zł.

Odpowiedź na pytanie, ile punktów za przejazd na czerwonym świetle, może być jeszcze bardziej bolesne. Takie zachowanie zagrożone jest aż 15. punktami karnymi. Warto jeszcze wspomnieć, że system Red Light nie reaguje tylko na przejazdy na czerwonym świetle. Kamery wyłapują także nieprawidłowy manewr na zielonej strzałce. Takie wykroczenie karane jest łagodniej niż przejazd na czerwonym świetle, ponieważ mandat wynosi 100 zł i 6 punktów karnych.

Jak uniknąć mandatu z kamery Red Light? Jeżeli wjechaliśmy na skrzyżowanie na żółtym świetle, to powinno zadziałać dwusekundowe opóźnienie. Kamery Red Light rejestrują przejazd na czerwonym świetle właśnie z takim dwusekundowym opóźnieniem. Tego rodzaju rozwiązanie pozwala opuścić skrzyżowanie kierowcom, którzy wjechali na nie na żółtym świetle, bez narażania się na mandat. Jeżeli jednak przejechaliśmy na czerwonym, dostaniemy wezwanie do wskazania kierującego pojazdem. W oświadczeniu kierowca może przyznać się do błędu, przyjąć albo odmówić przyjęcia mandatu lub też wskazać kierowcę, który faktycznie kierował.