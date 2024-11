Spis treści: 01 11 tys. mandatów za przejazd na czerwonym świetle. Tylko w jednym mieście

02 Jak działa system Red Light?

03 Jaki mandat za przejazd na czerwonym świetle?

11 tys. mandatów za przejazd na czerwonym świetle. Tylko w jednym mieście

W Łodzi system Red Light działa na czterech skrzyżowaniach:

ulic Aleksandra Puszkina i Rokicińskiej

ul. Obywatelskiej i al. Jana Pawła II

al. Gen. Władysława Sikorskiego, al. Włókniarzy i ul. Zgierskiej

ul. Drewnowskiej i al. Włókniarzy

Z informacji przedstawionych przez portal tulodz.pl, który powołuje się na dane Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, wynika że w ciągu dziewięciu miesięcy 2024 roku urządzenia zarejestrowały w mieście ponad 11 tys. wykroczeń. Najwięcej z nich urządzenia wyłapały na skrzyżowaniu ul. Puszkina i Rokicińskiej - 4 864.

Reklama

Warto tutaj dodać, że skrzyżowanie to po pierwszym półroczu 2024 r. było rekordzistą w skali całego kraju. Z danych udostępnionych nam przez Wojciecha Króla z GITD wynikało, że przez pierwszych sześć miesięcy wykryto tam 3 952 przejazdy na czerwonym świetle.

Jak działa system Red Light?

System Red Light jest zarządzany przez Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Jak sama nazwa wskazuje, urządzenia mają za zadanie monitorowanie przypadków przejazdu na czerwonym świetle nie tylko na skrzyżowaniach, ale również na przejazdach kolejowych - w tych miejscach, gdzie kierowcy nagminnie ignorują sygnalizację świetlną.

Kamery rejestrują moment, w którym auto wjeżdża na skrzyżowanie i porównują to ze światłem, które w tym momencie paliło się na sygnalizatorze. Jeśli kierujący przejechał na czerwonym świetle, system zapisuje numer rejestracyjny pojazdu i wykonuje zdjęcie. Potem do kierowcy trafia mandat za wykroczenie.

Jaki mandat za przejazd na czerwonym świetle?

Skoro już przy kwestii mandatu jesteśmy, warto przypomnieć, że za przejechanie na czerwonym świetle musimy zapłacić 500 zł. Patrząc na samą kwotę można stwierdzić, że kara za wykroczenie nie będzie dla kierowcy zbyt bolesna. Co innego pomyślimy patrząc na liczbę punktów karnych przypisaną do tego czynu. Przejazd na czerwonym świetle obciąża kierowcę 15 punktami, a to jest ponad połowa dopuszczalnej puli, którą możemy uzyskać. W efekcie dwa takie mandaty w ciągu roku zakończą się zatrzymaniem prawa jazdy.