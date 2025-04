MOP-y z ładowarkami - kto chce wejść do gry?

Lista chętnych robi wrażenie. Wśród oferentów są Fastned, Ekoen, Greenway Polska oraz konsorcja Tesla Poland i Tesla Germany oraz Brand Rock i Plus International. Ponadto konsorcjum Allego Poland i Allego, a także firma Tauron Nowe Technologie.

Każdy z nich chce przejąć jak największą liczbę lokalizacji. Ładowarki mają być dostępne zarówno dla samochodów osobowych, jak i dostawczych. Minimalne wymagania to co najmniej dwa stanowiska ładowania o mocy 150 kW każde - i to tylko na początek. W przyszłości może być ich więcej.

To nie są pierwsze inwestycje na MOP-ach, ale tym razem GDDKiA idzie szeroko. Na liście są MOP-y zlokalizowane przy głównych trasach: A1, A2, A4, S3 czy S7. To drogi, którymi codziennie poruszają się tysiące kierowców. Dla operatorów to żyła złota - przy odpowiednim obłożeniu inwestycja szybko się zwróci.

Lista MOP-ów objętych przetargiem:

A1 - Starcza Wschód i Zachód, Gorzelanka Wschód i Zachód, Wierzchowisko Wschód i Zachód (wszystkie w woj. śląskim),

A2 - Ciosny Północ i Południe (woj. łódzkie),

A4 - Krajków Północ (woj. dolnośląskie), Prószków (woj. opolskie), Paszczyna Południe, Chotyniec, Hruszowice (trzy w woj. podkarpackim),

S3 - Lisiny Wschód i Zachód (woj. lubuskie), Przybiernów Wschód i Zachód (woj. zachodniopomorskie),

S7 - Zbójecka Góra (woj. małopolskie), Pepłowo Wschód i Zachód (woj. mazowieckie),

S8 - Ochędzyn i Niwiska (woj. łódzkie),

S17 - Niwa Babicka (woj. lubelskie),

S19 - Kamień Wschód i Zachód (woj. podkarpackie), Janów Lubelski Wschód i Zachód (woj. lubelskie),

S61 - Górki Wschód i Zachód (woj. podlaskie), Niekrasy Wschód i Zachód (woj. warmińsko-mazurskie).

Ładowarki na MOP-ach - ofensywa infrastrukturalna

GDDKiA jasno stawia sprawę: czas przyspieszyć rozwój infrastruktury dla aut elektrycznych. Dziś sytuacja wygląda przeciętnie - choć ładowarek w Polsce przybywa, to przy autostradach i drogach ekspresowych nadal jest ich za mało. Kierowcy narzekają, że stacje ładowania są pojedyncze, często zajęte, a dostęp do szybkich ładowarek to nadal luksus.

W efekcie jazda w trasę samochodem elektrycznym jest niekomfortowa. Jechać trzeba powoli, by zwiększyć zasięg, a sama trasa wymaga wcześniejszego planowania - gdzie będziemy ładować i co zrobimy jeśli ładowarka będzie zajęta.

Nowy przetarg ma to zmienić. Każda nowa lokalizacja musi mieć szybkie ładowarki z CCS i ChaDeMo, terminale płatnicze, dostępność 24/7, monitoring i oświetlenie. Do tego odpowiednia moc przyłączeniowa i gotowość do dalszej rozbudowy. Wszystko po to, by ładowanie auta było równie oczywiste jak tankowanie.

Kiedy na MOP-ach realnie pojawią się ładowarki?

To zależy od procedur i samego tempa prac wykonawców. GDDKiA planuje, że pierwsze nowe ładowarki pojawią się jeszcze w 2025 roku. Dzierżawa terenu będzie obowiązywać przez 10 lat, co ma dać operatorom stabilność i możliwość planowania długoterminowych inwestycji.

Warto dodać, że stawki za dzierżawę mają być ustalane rynkowo, a jednym z kryteriów wyboru ofert jest m.in. wysokość opłaty rocznej oferowanej przez operatora. Krótko mówiąc - kto da więcej, ten ma większe szanse. Ale liczy się też doświadczenie i wiarygodność techniczna.

Trzeba przy tym pamiętać, że wybudowanie ładowarek dużej mocy w szczerym polu, z dala od "cywilizacji" jest kosztowne i trudne. Co więcej, firmy energetyczne mają skomplikowane i długo trwające procedury przyłączeniowe, stąd nierzadki widok ładowarek gotowych, ale zataśmowanych bo czekających na podłączenie do sieci.

Tak więc czas pokaże, kiedy nowe i działające ładowarki pojawią się realnie przy trasach szybkiego ruchu.

