Unijne władze chcą, by po 2035 roku samochody z silnikami spalinowymi nie były już oferowane przez producentów. To zaś oznacza rozwój mobilności lokalnie bezemisyjnej - w tym samochodów elektrycznych. Te wciąż jednak nie sprzedają się tak dobrze, tak jak tego pierwotnie oczekiwano. Wynika to z wielu czynników - wśród nich znajduje się m.in. znacznie wyższa cena aut zasilanych prądem. Nie bez znaczenia jest również dostępność punktów ładowania. W naszym kraju brakuje ich nawet przy drogach ekspresowych i autostradach. Sytuacja jednak powoli się zmienia.

Nowe stacje ładowania. GDDKiA ogłosiła przetarg

W marcu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg dotyczący dzierżawy miejsc przeznaczonych pod budowę ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych. Inwestycja dotyczy zbudowania punktów ładowania dla aut osobowych i ciężarowych na 15 Miejscach Obsługi Podróżnych. Lista miejsc prezentuje się następująco:

A1 - MOP Gorzelanka Wschód i MOP Gorzelanka Zachód, MOP Starcza Wschód i MOP Starcza Zachód,

A2 - MOP Ciosny Północ i MOP Ciosny Południe,

A4 - MOP Prószków i MOP Krajków Północ,

S3 - MOP Lisiny Wschód i MOP Lisiny Zachód

S7 - MOP Zbójecka Góra,

S8 - MOP Ochędzyn i MOP Niwiska

S19 - Kamień Wschód i Zachód, zostanie powtórzony.

Nowe ładowarki samochodowe na drogach S3 i S8

W sumie w przetargu wzięło udział trzech potencjalnych wykonawców. Ostatecznie w większości odcinków postępowanie nie przyniosło rozstrzygnięcia. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że z powodu "względów formalnych" odrzuciła dwie firmy. Udało się jednak wybrać wykonawcę w przypadku MOP-ów na trasie S3 i S8.

Najkorzystniejsze oferty złożyło konsorcjum firm Mota-Engil Renewing Polska i Mota-Engil Renewing. W efekcie firmy wydzierżawią ok. 14 metrów kwadratowych powierzchni danego Miejsca Obsługi Podróżnych pod stacje do ładowania dla aut osobowych i 800 m2 pod ładowarki dla pojazdów ciężarowych. Zgodnie z unijnym rozporządzeniem w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (w skrócie AFIR) docelowe moce stacji ładowania muszą osiągnąć:

600 kW dla pojazdów osobowych, z czego minimum dwa punkty ładowania po 150 kW,

3600 kW dla pojazdów ciężarowych, z czego minimum dwa punkty ładowania po 350 kW.

Umowy, które zostaną podpisane z konsorcjum, będą ważne przez 20 lat. Dodatkowo będzie istniała możliwość ich przedłużenia o kolejne pięć lat.