Firma Polenergia uruchomiła najszybsze stacje ładowania aut elektrycznych w Polsce. Stanęły przy Autostradzie Wielkopolskiej, w połowie drogi między Poznaniem a Frankfurtem nad Odrą - na terenie MOP-u Chociszewo.



Z jaką mocą ładuje się samochody elektryczne

400 kW to moc, jakiej nie jest w stanie dziś przyjąć lwia część sprzedawanych obecnie aut elektrycznych. Choć w gamie Audi, Porsche, Hyundaia, Kii czy Tesli przybywa aut z bateriami mogącymi przyjąć prąd stały o mocy przeszło 200 kW, 400 kW to dla nich poziom wciąż nie do osiągnięcia.

Po co ładowarka o mocy 400 kW

W związku z błyskawicznym rozwojem technologii bateryjnych producenci ładowarek muszą być gotowi "na zaś". Biorąc pod uwagę koszt przygotowania stacji ładowania prądu stałego liczony w setkach tysięcy złotych, trzeba je traktować jak inwestycję długoterminową. A ta ma największą szansę przynieść oczekiwany zwrot, jeśli stacja będzie mogła spełnić oczekiwania klientów przez długie lata. Korzystając z pełnej mocy, użytkownicy aut elektrycznych będą mogli zwiększyć zasięg o 100 km w zaledwie kilka minut, a dużą baterię, naładować od 0 do 80 proc. w kilkanaście.



Polski producent ładowarek

Polenergia do postawienia najszybszych ładowarek w kraju, wybrała polskiego producenta stacji ładowania, firmę Ekoenergetyka. To dostawca nowoczesnych rozwiązań ładowania, znany klientom elektrycznych aut w całej Europie. Stacje ładowania Ekoenergetyki stoją w Paryżu, Madrycie, Sztokholmie, Berlinie czy Monachium, a w Polsce - między innymi w Warszawie i Krakowie.



Ładowarki do samochodów elektrycznych przy autostradzie A2

Autostrada Wielkopolska to jedna z najpopularniejszych dróg szybkiego ruchu w Polsce. Uruchomione stacje ładowania Polenergii znajdują się na terenie MOP-u Chociszewo, w połowie drogi pomiędzy Poznaniem i Frankfurtem nad Odrą. To około 10 minut od trasy ekspresowej S3. Docelowo ładowarki Polenergii będą dostępne w ośmiu MOP-ach: Chociszewo, Rogoziniec, Dopiewiec, Konarzewo, Targowa Górka, Chwałszyce, Skarboszewo i Lądek.

Tanie ładowanie na autostradzie A2

Do końca sierpnia 2024 roku na wszystkich stacjach Polenergii, nie tylko tej nowootwartej, obowiązuje promocja "Godziny i weekendy z OZE". Ładowanie samochodu od poniedziałku do piątku, w godzinach 11:00-15:00 kosztuje 1,39 zł/kWh dla stacji DC oraz 1,60 zł/kWh dla stacji AC. W weekendy obie oferty są identyczne i wynoszą 1,39 zł/kWh na stacjach DC oraz AC. Cena poza godzinami promocji to 2,19 zł/kwh dla DC i 1,60 zł/kWh dla ładowarek AC.