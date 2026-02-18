W skrócie Wisłokostrada została otwarta po niemal 25 latach planowania, a jej koszt wyniósł 184 mln zł.

Nowa trasa połączyła północ i południe Rzeszowa, przejmując ruch z dotychczasowych zatłoczonych dróg i poprawiając dostępność do autostrady A4 oraz drogi ekspresowej S19.

Inwestycja obejmuje ponad 2 km nowej drogi, budowę mostów, estakady, ronda oraz infrastrukturę dla pieszych i rowerzystów.

Rzeszów otworzył Wisłokostradę. Największa inwestycja drogowa w historii miasta

Budowa nowej trasy rozpoczęła się we wrześniu 2023 roku i zakończyła kilka miesięcy przed pierwotnym terminem. Koszt inwestycji wyniósł około 184 mln zł. Wisłokostrada połączyła al. Rejtana z ul. gen. Maczka, domykając centralny układ komunikacyjny miasta.

Nowa arteria ma przejąć znaczną część ruchu, który dotąd koncentrował się na al. Piłsudskiego, rondzie Pobitno i wiadukcie Tarnobrzeskim. Trasa zapewnia również sprawniejszy dojazd do autostrady A4 oraz drogi ekspresowej S19, co ma znaczenie zarówno dla mieszkańców, jak i ruchu tranzytowego.

Miasto liczy, że dzięki nowemu połączeniu przejazd między północą a południem stanie się krótszy i bardziej przewidywalny, szczególnie w godzinach szczytu.

Wisłokostrada w Rzeszowie. Zakres prac i obiekty inżynieryjne

Inwestycja objęła budowę ponad 2 km nowej drogi oraz około 3,3 km chodników i ścieżek rowerowych. Powstały także kluczowe obiekty inżynieryjne, które decydują o funkcjonalności trasy.

W ramach projektu zbudowano nowy Most Załęski, most na rzece Młynówka oraz dwujezdniową estakadę nad linią kolejową Kraków-Medyka. Estakada składa się z dwóch niezależnych nitek o długości około 270 m i 374 m.

Prace objęły również budowę ronda o średnicy około 75 m, zatok autobusowych, nowego oświetlenia ulicznego oraz przebudowę infrastruktury podziemnej, w tym sieci wodno-kanalizacyjnych, gazowych i energetycznych.

Podczas realizacji ustanowiono rekord technologiczny. W jednym cyklu, w ciągu dwóch i pół doby, wylano 4300 metrów sześciennych betonu, wykorzystując około 500 betoniarek. Łącznie na budowie zużyto około 20 tys. metrów sześciennych betonu oraz 5 mln kg stali.

Urząd Miasta Rzeszów materiały prasowe

Wisłokostrada za 184 mln zł. Finansowanie i znaczenie dla rozwoju miasta

Inwestycja była finansowana z kilku źródeł. Z budżetu miasta pochodziło około 89 mln zł. Dodatkowo pozyskano 65 mln zł z programu Polski Ład oraz 30 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Planowanie przebiegu Wisłokostrady trwało niemal 25 lat. Przez długi czas brakowało środków oraz decyzji umożliwiających realizację projektu. Dopiero w ostatnich latach udało się zabezpieczyć finansowanie i rozpocząć prace.

Nowa trasa ma znaczenie nie tylko komunikacyjne. Władze miasta liczą, że poprawi dostępność terenów inwestycyjnych, zwiększy atrakcyjność gospodarczą Rzeszowa i ułatwi rozwój północnych oraz południowych dzielnic.

Wisłokostrada a ruch w Rzeszowie. Co zmieni się dla kierowców?

Dla kierowców Wisłokostrada oznacza nową alternatywę wobec zatłoczonego śródmieścia. Przejazd przez miasto ma być płynniejszy, a czas podróży bardziej przewidywalny. Urząd Miasta Rzeszów materiały prasowe

Trasa ma charakter głównej arterii przelotowej i w wielu miejscach eliminuje konieczność korzystania z lokalnych ulic. Ograniczenie ruchu w centrum ma poprawić bezpieczeństwo oraz zmniejszyć emisję spalin i hałas.

Nowa infrastruktura uwzględnia także potrzeby pieszych i rowerzystów, co wpisuje się w długofalową strategię transportową miasta. Rzeszów nie podał jeszcze szczegółowych prognoz natężenia ruchu na nowej trasie. Ich weryfikacja będzie możliwa po kilku miesiącach funkcjonowania Wisłokostrady.

