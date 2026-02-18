Rzeszów otworzył Wisłokostradę. Nowa trasa za 184 mln zł
Po niemal 25 latach planów i blisko dwóch latach budowy miasto oddało do użytku największą inwestycję drogową w swojej historii. Wisłokostrada połączyła północ i południe Rzeszowa, tworząc nowy kręgosłup komunikacyjny aglomeracji.
W skrócie
- Wisłokostrada została otwarta po niemal 25 latach planowania, a jej koszt wyniósł 184 mln zł.
- Nowa trasa połączyła północ i południe Rzeszowa, przejmując ruch z dotychczasowych zatłoczonych dróg i poprawiając dostępność do autostrady A4 oraz drogi ekspresowej S19.
- Inwestycja obejmuje ponad 2 km nowej drogi, budowę mostów, estakady, ronda oraz infrastrukturę dla pieszych i rowerzystów.
- Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu
Rzeszów otworzył Wisłokostradę. Największa inwestycja drogowa w historii miasta
Budowa nowej trasy rozpoczęła się we wrześniu 2023 roku i zakończyła kilka miesięcy przed pierwotnym terminem. Koszt inwestycji wyniósł około 184 mln zł. Wisłokostrada połączyła al. Rejtana z ul. gen. Maczka, domykając centralny układ komunikacyjny miasta.
Nowa arteria ma przejąć znaczną część ruchu, który dotąd koncentrował się na al. Piłsudskiego, rondzie Pobitno i wiadukcie Tarnobrzeskim. Trasa zapewnia również sprawniejszy dojazd do autostrady A4 oraz drogi ekspresowej S19, co ma znaczenie zarówno dla mieszkańców, jak i ruchu tranzytowego.
Miasto liczy, że dzięki nowemu połączeniu przejazd między północą a południem stanie się krótszy i bardziej przewidywalny, szczególnie w godzinach szczytu.
Wisłokostrada w Rzeszowie. Zakres prac i obiekty inżynieryjne
Inwestycja objęła budowę ponad 2 km nowej drogi oraz około 3,3 km chodników i ścieżek rowerowych. Powstały także kluczowe obiekty inżynieryjne, które decydują o funkcjonalności trasy.
W ramach projektu zbudowano nowy Most Załęski, most na rzece Młynówka oraz dwujezdniową estakadę nad linią kolejową Kraków-Medyka. Estakada składa się z dwóch niezależnych nitek o długości około 270 m i 374 m.
Prace objęły również budowę ronda o średnicy około 75 m, zatok autobusowych, nowego oświetlenia ulicznego oraz przebudowę infrastruktury podziemnej, w tym sieci wodno-kanalizacyjnych, gazowych i energetycznych.
Podczas realizacji ustanowiono rekord technologiczny. W jednym cyklu, w ciągu dwóch i pół doby, wylano 4300 metrów sześciennych betonu, wykorzystując około 500 betoniarek. Łącznie na budowie zużyto około 20 tys. metrów sześciennych betonu oraz 5 mln kg stali.
Wisłokostrada za 184 mln zł. Finansowanie i znaczenie dla rozwoju miasta
Inwestycja była finansowana z kilku źródeł. Z budżetu miasta pochodziło około 89 mln zł. Dodatkowo pozyskano 65 mln zł z programu Polski Ład oraz 30 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Planowanie przebiegu Wisłokostrady trwało niemal 25 lat. Przez długi czas brakowało środków oraz decyzji umożliwiających realizację projektu. Dopiero w ostatnich latach udało się zabezpieczyć finansowanie i rozpocząć prace.
Nowa trasa ma znaczenie nie tylko komunikacyjne. Władze miasta liczą, że poprawi dostępność terenów inwestycyjnych, zwiększy atrakcyjność gospodarczą Rzeszowa i ułatwi rozwój północnych oraz południowych dzielnic.
Wisłokostrada a ruch w Rzeszowie. Co zmieni się dla kierowców?
Dla kierowców Wisłokostrada oznacza nową alternatywę wobec zatłoczonego śródmieścia. Przejazd przez miasto ma być płynniejszy, a czas podróży bardziej przewidywalny.
Trasa ma charakter głównej arterii przelotowej i w wielu miejscach eliminuje konieczność korzystania z lokalnych ulic. Ograniczenie ruchu w centrum ma poprawić bezpieczeństwo oraz zmniejszyć emisję spalin i hałas.
Nowa infrastruktura uwzględnia także potrzeby pieszych i rowerzystów, co wpisuje się w długofalową strategię transportową miasta. Rzeszów nie podał jeszcze szczegółowych prognoz natężenia ruchu na nowej trasie. Ich weryfikacja będzie możliwa po kilku miesiącach funkcjonowania Wisłokostrady.