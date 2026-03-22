W skrócie Od 23 marca na Zakopiance w rejonie Myślenic wprowadzono zwężenie drogi do jednego pasa w każdym kierunku, co potrwa do 26 marca do godziny 18:00.

Trwają końcowe prace przy budowie nowego węzła drogowego, obejmujące m.in. ocieplenie kładki dla pieszych, montaż barier oraz prace wykończeniowe przy wiadukcie.

Zmienia się organizacja ruchu w Myślenicach, w tym kierunek jazdy na ulicy Sobieskiego, a po zakończeniu inwestycji zlikwidowana zostanie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Zakopianki z tą ulicą.

Zakopianka - utrudnienia w Myślenicach. Co się zmieni od 23 marca?

Kierowcy jadący Zakopianką muszą przygotować się na zwężenie drogi. Jak informuje krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, od poniedziałku około godziny 9:00 zamknięta zostanie lewa jezdnia w kierunku Krakowa. To oznacza, że ruch na odcinku objętym pracami będzie odbywał się tylko jedną jezdnią.

Na około 700-metrowym fragmencie trasy pojazdy pojadą po jednym pasie w każdym kierunku. Taka organizacja ruchu ma obowiązywać do czwartku, 26 marca, do godziny 18:00. W tym czasie trzeba liczyć się z możliwymi spowolnieniami i tworzeniem się korków, szczególnie w godzinach szczytu.

Prace na Zakopiance. Co robią drogowcy?

Zmiany w organizacji ruchu nie są potrzebne, by drogowcy mogli wykonać kilku istotnych elementów inwestycji. Najważniejszym zadaniem będzie ocieplenie kładki dla pieszych w rejonie dawnego Cmentarza Żydowskiego.

To jednak nie jedyne roboty zaplanowane na najbliższe dni. Równolegle prowadzone będą prace związane z oznakowaniem poziomym, a także roboty wykończeniowe na skarpie przy wiadukcie. Na miejscu montowane są również bariery stalowe, przygotowywane pobocza oraz zatoka do obsługi urządzeń ochrony środowiska.

Dojazd do Myślenic bez zmian, ale z ważnym wyjątkiem

Mimo utrudnień kierowcy wciąż będą mogli wjechać do Myślenic od strony Krakowa. Ruch zostanie skierowany na drogę dojazdową nr 3, która przejmie część obciążenia.

Warto jednak zwrócić uwagę na organizację ruchu w samym mieście. Ulica Sobieskiego nadal pozostanie jednokierunkowa, ale w przeciwnym niż dotychczas kierunku. Oznacza to, że samochody będą poruszać się nią w stronę centrum Myślenic.

Nowy węzeł Myślenice na finiszu. Co się zmieni dla kierowców?

Budowa węzła drogowego w Myślenicach rozpoczęła się wiosną 2024 roku i zbliża się do końca. Inwestycja, której koszt wynosi niemal 56 mln zł, realizowana jest przez firmę Banimex.

Po zakończeniu prac kierowcy odczują wyraźną zmianę. Najważniejszą będzie likwidacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Zakopianki z ulicą Sobieskiego. To miejsce od lat było jednym z najbardziej problematycznych punktów na trasie.

Nowy układ drogowy ma upłynnić ruch. Powstaną dodatkowe pasy umożliwiające wygodny wjazd na węzeł i na Zakopiankę. Na ulicy Sobieskiego zaplanowano rondo, które pozwoli bezpiecznie włączyć się do ruchu na drodze krajowej nr 7.

Kładka dla pieszych zmieni organizację ruchu

Istotnym elementem inwestycji jest także nowa kładka dla pieszych w rejonie dawnego Cmentarza Żydowskiego. Jej budowa pozwoli na likwidację dotychczasowego przejścia dla pieszych, które znajdowało się bezpośrednio przy ruchliwej trasie.

To rozwiązanie ma poprawić bezpieczeństwo zarówno pieszych, jak i kierowców. Zakopianka w tym miejscu jest intensywnie użytkowana, dlatego oddzielenie ruchu pieszego od samochodowego było jednym z kluczowych założeń projektu.

