A4 pod pełnym nadzorem. Montują trzeci OPP od granicy do Wrocławia
Na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim trwa montaż kolejnego odcinkowego pomiaru prędkości, który kontrolował będzie kierowców na odcinku liczącym 10 km. Charakterystyczne żółte kamery pojawią się na 51. km trasy, a dopuszczalna prędkość na tym fragmencie A4 będzie wynosić 110 km/h.
Odcinkowy pomiar prędkości jest skuteczną bronią w walce z kierowcami, którzy przekraczają dozwoloną prędkość, więc liczba tych urządzeń w Polsce stale się zwiększa. Najnowsze kamery montowane są obecnie na autostradzie A4 między węzłami LSSE Obszar Krzywa i Krzyżowa.
Trzeci odcinkowy pomiar prędkości na A4 od granicy do Wrocławia
Na wytypowanym fragmencie A4 nie ma pasa awaryjnego, dlatego obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 110 km/h. Po zakończeniu prac związanych z montażem kamer zostaną przeprowadzone odbiory, a następnie CANARD poinformuje o dokładnej dacie uruchomienia odcinkowego pomiaru prędkości. Wykonawca zobowiązany jest do zakończenia prac do czerwca 2026 r.
Po uruchomieniu nowego systemu od granicy w Jędrzychowicach aż do Wrocławia funkcjonować będą już trzy odcinkowe pomiary prędkości. Pierwszy z nich będzie kontrolował kierowców między węzłami Krzyżowa-Krzywa (LSSE Obszar Krzywa). Kolejny odcinek znajduje się między węzłami Kostomłoty-Kąty Wrocławskie, a trzeci z kolei działa pomiędzy węzłami Kąty Wrocławskie-Pietrzykowice.
Dwa odcinkowe pomiary prędkości już działają na autostradzie A4
Jako pierwszy na dolnośląskim fragmencie autostrady A4 pojawił się odcinkowy pomiar prędkości między węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie o długości około 8 km. Na tym fragmencie obowiązuje ograniczenie prędkości do 110 km/h z uwagi na geometrię drogi i fakt, że odcinek ten nie spełnia definicji autostrady przez brak odpowiedniego pasa awaryjnego. W 2024 r. kamery zarejestrowały 80 211 wykroczeń, a rok później 39 175.
12 września uruchomione zostały urządzenia pomiędzy węzłami Kąty Wrocławskie i Pietrzykowice, gdzie dozwolona prędkość w miejscu pomiaru wynosi 110 km/h dla samochodów osobowych oraz 80 km/h dla pojazdów ciężarowych.
Ponad 1,3 mln wykroczeń. Odcinkowe pomiary prędkości biją rekordy
W ubiegłym roku urządzenia systemu CANARD zarejestrowały łącznie ponad 1,3 mln wykroczeń. Co istotne, ponad 470 tys. przypadków zostało zarejestrowanych przez urządzenia odcinkowego pomiaru prędkości, co jest wynikiem wyższym o 26 proc. względem 2024 r.
Najbardziej zapracowany odcinkowy pomiar prędkości w Polsce działa na trasie DK7, czyli popularnej Zakopiance. System uruchomiony w lipcu 2025 r. zarejestrował już ponad 51 tys. wykroczeń. Na drugim miejscu znajduje się autostrada A4 na Dolnym Śląsku, a konkretnie wspomniany już odcinek między Kostomłotami a Kątami Wrocławskimi. Tam liczba wykroczeń sięgnęła 39 175. Kolejne miejsca należą do OPP w Katowicach na odcinku ul. Nikodema i Józefa Renców (35 421), w Wyszkowie (34 814), na odcinku S14 Dobroń-Petrykozy w woj. łódzkim (27 596) oraz w Zabrzu przy al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego (20 387).
Będzie więcej żółtych kamer. 85 mln zł na nowe odcinkowe pomiary prędkości
W styczniu 2025 r. CANARD podpisał umowę na montaż kolejnych 43 odcinkowych pomiarów prędkości na kwotę 85 mln zł. Po zakończeniu inwestycji kierowcy będą kontrolowani na odcinkach o łącznej długości przekraczającej 650 km. Już pod koniec ubiegłego roku działało 114 takich systemów i liczba ta stale rośnie.
Jak działa odcinkowy pomiar prędkości?
Zasada działania odcinkowego pomiaru prędkości jest bardzo prosta. Kamery montowane są na początku i końcu kontrolowanego odcinka i rejestrują moment wjazdu oraz wyjazdu pojazdu. Na tej podstawie system wylicza średnią prędkość. Jeśli przekroczy ona dopuszczalny limit, kierowca otrzymuje mandat dokładnie taki sam, jak w przypadku tradycyjnej kontroli drogowej.
Kary za przekroczenie prędkości
- do 10 km/h - mandat 50 zł i 1 punkt karny,
- 11-15 km/h - mandat 100 zł i 2 punkty karne,
- 16-20 km/h - mandat 200 zł i 3 punkty karne,
- 21-25 km/h - mandat 300 zł i 5 punktów karnych,
- 26-30 km/h - mandat 400 zł i 7 punktów karnych,
- 31-40 km/h - mandat 800 zł (w recydywie 1,6 tys. zł) i 9 punktów karnych,
- 41-50 km/h - mandat 1 tys. zł (recydywa 2 tys. zł) i 11 punktów karnych,
- 51-60 km/h - mandat 1,5 tys. zł (recydywa 3 tys. zł) i 13 punktów karnych,
- 61-70 km/h - mandat 2 tys. zł (recydywa 4 tys. zł) i 14 punktów karnych,
- 71 km/h i więcej - mandat 2,5 tys. zł (recydywa 5 tys. zł) i 15 punktów karnych.