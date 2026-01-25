Autostradowa Obwodnica Wrocławia (A8) stała się jednym z najbardziej wymownych przykładów, jak skuteczny i bezwzględny jest odcinkowy pomiar prędkości (OPP). System działa tam od 25 listopada 2025 r., obejmując ponad 8 km drogi między węzłami Wrocław Lotnisko i Wrocław Północ. Na tym odcinku obowiązuje limit 120 km/h, niższy niż na większości autostrad w Polsce, co - jak pokazały dane z pierwszego miesiąca działania - w praktyce oznacza masowe naruszenia. Jak podaje Gazeta Wrocławska, od momentu uruchomienia OPP, w pułapkę wpada niemal 200 kierowców dziennie.

Lokalny portal TuWroclaw.com w rozmowie z Wojciechem Królem z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego ustalił, że w samym grudniu system zarejestrował ponad 5,5 tys. przekroczeń, a sumarycznie od początku działania było ich ok. 6,3 tys. Prędkość rekordowego naruszenia na odcinku wynosiła aż 166 km/h - prawie 50 km/h powyżej dopuszczalnego limitu. ￼

Jak działa OPP i dlaczego liczby są wysokie

Odcinkowy pomiar prędkości nie rejestruje chwilowego przekroczenia w jednym miejscu, jak klasyczne fotoradary. System porównuje czas przejazdu między dwiema bramownicami - jeżeli średnia prędkość pojazdu przekracza limit, automatycznie wszczynane jest postępowanie mandatowe. Kierowca może więc przez kilka sekund jechać szybciej, ale końcowy wynik nadal wskaże przekroczenie limitu, jeśli nie utrzyma prędkości poniżej progu przez cały odcinek. ￼

Z tego powodu wielu uczestników ruchu "wpada" w pułapkę systemu - trzy pasy ruchu w każdym kierunku zachęcają do jazdy prawdziwie autostradową prędkością.

Mandaty mogą być dotkliwe

System OPP stosuje te same zasady naliczania mandatów i punktów karnych, co tradycyjne urządzenia kontrolne. W praktyce oznacza to, że:

do 10 km/h - mandat 50 zł i 1 punkt karny,

11-15 km/h - mandat 100 zł i 2 punkty karne

16-20 km/h - mandat 200 zł i 3 punkty karne,

21-25 km/h - mandat 300 zł i 5 punktów karnych,

26-30 km/h - mandat 400 zł i 7 punktów karnych,

31-40 km/h - mandat 800 zł (1600 zł w recydywie) i 9 punktów karnych,

41-50 km/h - mandat 1000 zł (2000 zł w recydywie) i 11 punktów karnych,

51-60 km/h - mandat 1500 zł (3000 zł w recydywie) i 13 punktów karnych,

61-70 km/h - mandat 2000 zł (4000 zł w recydywie) i 14 punktów karnych,

ponad 71 km/h - mandat 2500 zł (5000 zł w recydywie) i 15 punktów karnych.

System miał poprawić bezpieczeństwo

Urządzenia zostały zamontowane właśnie dlatego, że na AOW kierowcy często przekraczali prędkość nawet o 30-50 km/h ponad dopuszczalny limit, a wcześniejsze sygnały o konieczności redukcji prędkości nie przynosiły efektu. Odcinkowy pomiar ma działać prewencyjnie i wymusić stałe przestrzeganie limitu, tak by zminimalizować różnice prędkości między samochodami i ograniczyć ryzyko wypadków. ￼

Warto jednak zwrócić uwagę, że między zjazdami Wrocław Północ i Wrocław Lotnisko znajduje się jeszcze Wrocław Stadion. Kierowcy, którzy korzystają z tego węzła unikają pomiaru.

Uruchomienie odcinkowego pomiaru na AOW wpisuje się w szerszy program Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD), w ramach którego do końca 2026 r. w Polsce ma działać ponad 100 takich instalacji na autostradach, drogach ekspresowych i newralgicznych odcinkach dróg krajowych. ￼

Pijany kierowca próbował staranować policjantów Polsat News