Nowy odcinkowy pomiar prędkości na A4. Kierowcy pod kontrolą przez 6,5 km
Na polskich drogach systematycznie przybywa nowych odcinkowych pomiarów prędkości. Urządzenia te zdążyły już udowodnić, że są zdecydowanie najskuteczniejszym batem na kierowców dopuszczających się przekraczania dozwolonej prędkości. Najnowszy OPP został uruchomiony we wtorek o godzinie 12.00 na autostradzie A4 i kontroluje zmotoryzowanych na długości 6,5 km.
W skrócie
- Na autostradzie A4 uruchomiono odcinkowy pomiar prędkości obejmujący 6,5 km od węzła Krapkowice do MOP Góra Św. Anny.
- Do czerwca 2026 roku planowane jest uruchomienie 43 nowych lokalizacji odcinkowych pomiarów prędkości w Polsce.
- System opiera się na rejestracji wjazdu i wyjazdu pojazdu oraz obliczeniu średniej prędkości.
Charakterystyczne żółte kamery na rodzimych drogach zaczynają pojawiać się coraz częściej. Są wyjątkowo skuteczne, ponieważ wymuszają na kierowcach dostosowanie się do obowiązującego limitu prędkości na zdecydowanie dłuższym odcinku. Od stycznia 2025 r. końca do czerwca bieżącego roku nad Wisłą uruchomione zostaną w sumie 43 odcinkowe systemy pomiaru prędkości. Lista już działających jest coraz dłuższa, we wtorek pojawił się na niej kolejny, zlokalizowany na autostradzie A4.
Nowy odcinkowy pomiar prędkości na A4. Od kiedy działa OPP Krapkowice - Góra Św. Anny?
Najnowszy OPP został uruchomiony we wtorek 24 lutego o godzinie 12.00. Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym przekazało, że charakterystyczne żółte kamery kontrolują kierowców na autostradzie A4 od węzła Krapkowice do MOP Góra Św. Anny w woj. opolskim. Ten odcinek mierzy 6,5 km i obowiązuje na nim ograniczenie prędkości do 140 km/h dla samochodów osobowych oraz 80 km/h dla pojazdów ciężarowych.
OPP w Polsce. Kamery będą kontrolować kierowców na 650 km
Przypomnijmy, że w styczniu 2025 r. CANARD podpisał umowę na dostawę i montaż kolejnych 43 OPP, co kosztować będzie 85 mln zł. Po zakończeniu tego etapu żółte kamery będą kontrolować kierowców na dystansie ponad 650 km.
Województwo
Miejscowość początku OPP
Miejscowość końca OPP
droga
mazowieckie
węzeł Mińsk Mazowiecki
węzeł Janów
A2
mazowieckie
Ostrów Mazowiecka
Ostrów Mazowiecka
S8
małopolskie
węzeł Kurdwanów
węzeł Wielicka
A4
łódzkie
węzeł Kamieńsk
węzeł Radomsko
A1
śląskie
węzeł Częstochowa Południe
węzeł Woźniki
A1
łódzkie
węzeł Piotrków Trybunalski Południe
węzeł Kamieńsk
A1
śląskie
wysokość m. Brodowe
węzeł Mykanów
A1
mazowieckie
węzeł Tarczyn Południe
węzeł Mszczonowska
S7
mazowieckie
Garwolin Zachód
Garwolin Południe
S17
mazowieckie
węzeł Warszawa Wilanów
węzeł Lubelska
S2
pomorskie
węzeł Gdańsk Owczarnia
węzeł Gdańsk Lotnisko
S6
zachodniopomorskie
węzeł Dąbie
węzeł Rzęśnica
A6
warmińsko-mazurskie
Rychnowo
Olsztynek
S7
opolskie
węzeł Opole Zachód
MOP Prószków
A4
wielkopolskie
węzeł Koło
węzeł Dąbie
A2
Świętokrzyskie
Kajetanów
węzeł Kielce Północ
S7
mazowieckie
węzeł Radom Północ
węzeł Wolanów
S7
mazowieckie
węzeł Zielonka
węzeł Wołomin (Nowy Janków)
S8
małopolskie
Rabka
Rabka
28
Zachodniopomorskie
Parłówko
Brzozowo
S3
Zachodniopomorskie
Kołobrzeg
Kołobrzeg
S6
Pomorskie
w. Karczemki
Gdańsk ul. Jabłoniowa
S6
Pomorskie
Węzeł Dworek
węzeł Nowy Dwór Gdański
S7
warmińsko-mazurskie
węzeł Pasłęk Północ
węzeł Marzewo
S7
warmińsko-mazurskie
węzeł Rączki
węzeł Nidzica Południe
S7
warmińsko-mazurskie
węzeł Olsztyn Południe
Stawiguda
S51
Podlaskie
Kołaki
węzeł Mężenin
S8
Lubelskie
węzeł Kurów Zachód
węzeł Nałęczów
S17
Lubelskie
Lublin Węglin
Lublin Sławinek
S19
zachodniopomorskie
węzeł Borkowice
Stare Bielice
S6
mazowieckie
Nadarzyn
Nadarzyn
S8
mazowieckie
węzeł Opacz
węzeł Puchały
S8
łódzkie
węzeł Kutno
węzeł Piątek
A1
śląskie
węzeł Zabrze Północ
węzeł Zabrze Zachód
A1
kujawsko-pomorskie
węzeł Pruszcz
węzeł Trzeciewiec
S5
Wielkopolskie
węzeł Poznań Zachód
węzeł Stęszew
S5
opolskie
wezęł Krapkowice
MOP Góra św. Anny
A4
lubuskie
Gorzów Zachód
Gorzów Południe
S3
Dolnośląskie
węzeł Kąty Wrocławskie
węzeł Wrocław Południe
A4
Dolnośląskie
węzeł Wrocław Północ
węzeł Wrocław Stadion
A8e
Dolnośląskie
węzeł Krzyżowa
węzeł Krzywa
A4
Małopolskie
węzeł Tarnów Centrum
MOP Jawornik
A4
śląskie
Ochaby
Skoczów
81
Wszystkie urządzenia wchodzące w skład systemów CANARD odnotowały w minionym roku niemal 1,3 mln naruszeń przepisów, natomiast OPP zaczynają odgrywać coraz większą rolę - w 2025 r. zarejestrowały ponad 470 tys. wykroczeń.
Najbardziej zapracowane były urządzenia na autostradzie A4 między Kostomłotami a Kątami Wrocławskimi (39 175), w Katowicach na odcinku ul. Nikodema i Józefa Renców (35 421), w Wyszkowie (34 814), na odcinku S14 Dobroń - Petrykozy (woj. łódzkie) (27 596) oraz w Zabrzu przy al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego (20 387).
Jak działa system odcinkowego pomiaru prędkości?
Zasada działania odcinkowego pomiaru prędkości jest bardzo prosta i opiera się na zarejestrowaniu wjazdu oraz wyjazdu pojazdu na danym odcinku. Na specjalnych bramownicach na początku i końcu trasy montowane są kamery, które rejestrują dane pojazdu oraz dokładną godzinę wjazdu i wyjazdu. Na tej podstawie obliczana jest średnia prędkość, a jeżeli przekroczy ona dozwoloną wartość, kierowca zostaje ukarany mandatem karnym. Wysokość kary jest identyczna jak w przypadku tradycyjnej kontroli drogowej związanej z przekroczeniem dozwolonej prędkości.