W skrócie Na autostradzie A4 uruchomiono odcinkowy pomiar prędkości obejmujący 6,5 km od węzła Krapkowice do MOP Góra Św. Anny.

Do czerwca 2026 roku planowane jest uruchomienie 43 nowych lokalizacji odcinkowych pomiarów prędkości w Polsce.

System opiera się na rejestracji wjazdu i wyjazdu pojazdu oraz obliczeniu średniej prędkości.

Charakterystyczne żółte kamery na rodzimych drogach zaczynają pojawiać się coraz częściej. Są wyjątkowo skuteczne, ponieważ wymuszają na kierowcach dostosowanie się do obowiązującego limitu prędkości na zdecydowanie dłuższym odcinku. Od stycznia 2025 r. końca do czerwca bieżącego roku nad Wisłą uruchomione zostaną w sumie 43 odcinkowe systemy pomiaru prędkości. Lista już działających jest coraz dłuższa, we wtorek pojawił się na niej kolejny, zlokalizowany na autostradzie A4.

Nowy odcinkowy pomiar prędkości na A4. Od kiedy działa OPP Krapkowice - Góra Św. Anny?

Najnowszy OPP został uruchomiony we wtorek 24 lutego o godzinie 12.00. Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym przekazało, że charakterystyczne żółte kamery kontrolują kierowców na autostradzie A4 od węzła Krapkowice do MOP Góra Św. Anny w woj. opolskim. Ten odcinek mierzy 6,5 km i obowiązuje na nim ograniczenie prędkości do 140 km/h dla samochodów osobowych oraz 80 km/h dla pojazdów ciężarowych.

OPP w Polsce. Kamery będą kontrolować kierowców na 650 km

Przypomnijmy, że w styczniu 2025 r. CANARD podpisał umowę na dostawę i montaż kolejnych 43 OPP, co kosztować będzie 85 mln zł. Po zakończeniu tego etapu żółte kamery będą kontrolować kierowców na dystansie ponad 650 km.

Nowe odcinkowe pomiary prędkości Województwo Miejscowość początku OPP Miejscowość końca OPP droga mazowieckie węzeł Mińsk Mazowiecki węzeł Janów A2 mazowieckie Ostrów Mazowiecka Ostrów Mazowiecka S8 małopolskie węzeł Kurdwanów węzeł Wielicka A4 łódzkie węzeł Kamieńsk węzeł Radomsko A1 śląskie węzeł Częstochowa Południe węzeł Woźniki A1 łódzkie węzeł Piotrków Trybunalski Południe węzeł Kamieńsk A1 śląskie wysokość m. Brodowe węzeł Mykanów A1 mazowieckie węzeł Tarczyn Południe węzeł Mszczonowska S7 mazowieckie Garwolin Zachód Garwolin Południe S17 mazowieckie węzeł Warszawa Wilanów węzeł Lubelska S2 pomorskie węzeł Gdańsk Owczarnia węzeł Gdańsk Lotnisko S6 zachodniopomorskie węzeł Dąbie węzeł Rzęśnica A6 warmińsko-mazurskie Rychnowo Olsztynek S7 opolskie węzeł Opole Zachód MOP Prószków A4 wielkopolskie węzeł Koło węzeł Dąbie A2 Świętokrzyskie Kajetanów węzeł Kielce Północ S7 mazowieckie węzeł Radom Północ węzeł Wolanów S7 mazowieckie węzeł Zielonka węzeł Wołomin (Nowy Janków) S8 małopolskie Rabka Rabka 28 Zachodniopomorskie Parłówko Brzozowo S3 Zachodniopomorskie Kołobrzeg Kołobrzeg S6 Pomorskie w. Karczemki Gdańsk ul. Jabłoniowa S6 Pomorskie Węzeł Dworek węzeł Nowy Dwór Gdański S7 warmińsko-mazurskie węzeł Pasłęk Północ węzeł Marzewo S7 warmińsko-mazurskie węzeł Rączki węzeł Nidzica Południe S7 warmińsko-mazurskie węzeł Olsztyn Południe Stawiguda S51 Podlaskie Kołaki węzeł Mężenin S8 Lubelskie węzeł Kurów Zachód węzeł Nałęczów S17 Lubelskie Lublin Węglin Lublin Sławinek S19 zachodniopomorskie węzeł Borkowice Stare Bielice S6 mazowieckie Nadarzyn Nadarzyn S8 mazowieckie węzeł Opacz węzeł Puchały S8 łódzkie węzeł Kutno węzeł Piątek A1 śląskie węzeł Zabrze Północ węzeł Zabrze Zachód A1 kujawsko-pomorskie węzeł Pruszcz węzeł Trzeciewiec S5 Wielkopolskie węzeł Poznań Zachód węzeł Stęszew S5 opolskie wezęł Krapkowice MOP Góra św. Anny A4 lubuskie Gorzów Zachód Gorzów Południe S3 Dolnośląskie węzeł Kąty Wrocławskie węzeł Wrocław Południe A4 Dolnośląskie węzeł Wrocław Północ węzeł Wrocław Stadion A8e Dolnośląskie węzeł Krzyżowa węzeł Krzywa A4 Małopolskie węzeł Tarnów Centrum MOP Jawornik A4 śląskie Ochaby Skoczów 81

Wszystkie urządzenia wchodzące w skład systemów CANARD odnotowały w minionym roku niemal 1,3 mln naruszeń przepisów, natomiast OPP zaczynają odgrywać coraz większą rolę - w 2025 r. zarejestrowały ponad 470 tys. wykroczeń.

Najbardziej zapracowane były urządzenia na autostradzie A4 między Kostomłotami a Kątami Wrocławskimi (39 175), w Katowicach na odcinku ul. Nikodema i Józefa Renców (35 421), w Wyszkowie (34 814), na odcinku S14 Dobroń - Petrykozy (woj. łódzkie) (27 596) oraz w Zabrzu przy al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego (20 387).

Jak działa system odcinkowego pomiaru prędkości?

Zasada działania odcinkowego pomiaru prędkości jest bardzo prosta i opiera się na zarejestrowaniu wjazdu oraz wyjazdu pojazdu na danym odcinku. Na specjalnych bramownicach na początku i końcu trasy montowane są kamery, które rejestrują dane pojazdu oraz dokładną godzinę wjazdu i wyjazdu. Na tej podstawie obliczana jest średnia prędkość, a jeżeli przekroczy ona dozwoloną wartość, kierowca zostaje ukarany mandatem karnym. Wysokość kary jest identyczna jak w przypadku tradycyjnej kontroli drogowej związanej z przekroczeniem dozwolonej prędkości.

