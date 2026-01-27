Nowe OPP pod Warszawą już działają. Jeden jest najdłuższy w Polsce
W ciągu jednego dnia na kluczowych trasach w centralnej Polsce uruchomiono aż trzy nowe systemy kontroli prędkości. Od teraz kierowcy muszą liczyć się z odcinkowym pomiarem prędkości na autostradzie A2, drodze ekspresowej S8 oraz trasie S7. Największe wrażenie robi instalacja na A2 - to obecnie najdłuższy odcinkowy pomiar prędkości w kraju.
W skrócie
- 26 stycznia uruchomiono trzy nowe odcinkowe pomiary prędkości na A2, S8 i S7 w rejonie Warszawy.
- Na autostradzie A2 działa obecnie najdłuższy w Polsce odcinkowy pomiar prędkości o długości 17,4 km.
- Systemy od razu rejestrują wykroczenia, a przekroczenie średniej prędkości może skutkować mandatem i punktami karnymi.
Nowe OPP pod Warszawą - gdzie już mierzą prędkość?
26 stycznia o godz. 12:00 Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) uruchomiło trzy nowe odcinkowe pomiary prędkości w rejonie Warszawy.
Systemy od pierwszych minut działają w trybie rejestrującym wykroczenia. Nie jest to faza testowa ani ostrzegawcza - przekroczenie średniej prędkości będzie skutkować mandatem wysyłanym w trybie administracyjnym, bez zatrzymania pojazdu do kontroli.
Odcinkowy pomiar prędkości na A2 - rekordowe 17,4 km
Najdłuższy odcinkowy pomiar prędkości w Polsce od 26 stycznia działa na autostradzie A2 pomiędzy węzłami Mińsk Mazowiecki i Janów. Długość odcinka wynosi dokładnie 17,4 km, co czyni go rekordowym na tle innych instalacji w kraju.
Na tym fragmencie A2 nie wprowadzono dodatkowych ograniczeń. Samochody osobowe mogą poruszać się z prędkością do 140 km na godz., a pojazdy ciężarowe do 80 km na godz. System mierzy średnią prędkość na całej długości odcinka, a nie chwilowe przekroczenia przy pojedynczej kamerze.
OPP na S8 i S7 - kolejne trasy pod kontrolą
Drugi nowy OPP uruchomiono na drodze ekspresowej S8, na obwodnicy Nadarzyna. Odcinek ma długość 3,2 km. Obowiązujące limity to 120 km na godz. dla samochodów osobowych i 80 km na godz. dla ciężarowych.
Trzeci system działa na trasie S7 pomiędzy węzłami Radom Północ i Wolanów. Odcinek pomiarowy liczy 15,9 km. Również tutaj zachowano standardowe ograniczenia prędkości dla dróg ekspresowych, czyli 120 km/h dla samochodów osobowych i 80 km/h - dla ciężarowych.
Wszystkie odcinki są oznakowane znakami informującymi o odcinkowym pomiarze prędkości na wjazdach na kontrolowany fragment drogi.
Ile wynoszą mandaty za przekroczenia prędkości?
Taryfikator mandatów w 2026 r. pozostaje bez zmian. Przekroczenie prędkości o 31-40 km na godz. oznacza mandat w wysokości 800 zł i 9 punktów karnych, a w przypadku recydywy - 1600 zł. Przy przekroczeniu o ponad 70 km na godz. kara może wynieść 2500 zł lub 5000 zł dla kierowców-recydywistów.
Mandaty i punkty karne za przekroczenie dopuszczalnej prędkości:
- do 10 km/h - mandat 50 zł i 1 punkt karny,
- o 11-15 km/h - mandat 100 zł i 2 punkty karne,
- o 16-20 km/h - mandat 200 zł i 3 punkty karne,
- o 21-25 km/h - mandat 300 zł i 5 punktów karnych,
- o 26-30 km/h - mandat 400 zł i 7 punktów karnych,
- o 31-40 km/h - mandat 800 zł / 1600 zł i 9 punktów karnych,
- o 41-50 km/h - mandat 1 tys. zł / 2 tys. zł i 11 punktów karnych,
- o 51-60 km/h - mandat 1,5 tys. zł / 3 tys. zł i 13 punktów karnych,
- o 61-70 km/h - mandat 2 tys. zł / 4 tys. zł i 14 punktów karnych,
- o 71 km/h i więcej - mandat 2,5 tys. zł / 5 tys. zł i 15 punktów karnych.