W skrócie W 2026 roku na polskich drogach pojawi się aż 108 nowych urządzeń wspierających automatyczny nadzór nad ruchem drogowym, takich jak fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości.

Rozbudowa systemu CANARD prowadzona jest w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Do połowy 2026 roku wzmożoną kontrolą objęte zostaną zwłaszcza autostrady i drogi ekspresowe.

Nowoczesne urządzenia, m.in. UnicamVELOCITY 4, będą monitorować setki kilometrów dróg, co może znacząco zwiększyć liczbę ujawnianych wykroczeń kierowców.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Jak poinformował Interię Wojciech Król z Generalnego Inspektoratu Transportu Drogowego, na w początku 2025 toku Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym dysponowało blisko 600 urządzeniami automatycznie rejestrującymi wykroczenia przekroczenia dozwolonej prędkości oraz niezastosowania się przez kierujących pojazdami do czerwonego światła, zarówno na skrzyżowaniach jak i przejazdach kolejowo-drogowych.

W ubiegłym roku do systemu włączono kolejnych 13 fotoradarów i 9 odcinkowych pomiarów prędkości

108 nowych pułapek na kierowców. CANARD dokręca śrubę

Kierowcy muszą się mieć na baczności, bo plany CANARD na najbliższe miesiące daleko wykraczają poza uruchomione w ubiegłym roku 22 nowe urządzenia. Jak przekonują przedstawiciele GITD, w niedługim czasie przybędzie ich na polskich drogach ponad czterokrotnie więcej!

Jak dowiedzieliśmy się w GITD, w "najbliższych miesiącach" planowany jest odbiór kolejnych:

58 fotoradarów,

35 systemów odcinkowego pomiaru prędkości,

10 systemów monitorujących wjazd na czerwonym świetle na skrzyżowaniu

5 systemów na przejeździe kolejowo-drogowym

CANARD się zbroi. Będą nowe fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości

Planowany na najbliższe miesiące "wysyp" nowych urządzeń rejestrujących to efekt zmierzającego ku końcowi, realizowanego od 2024 roku, kolejnego etapu rozbudowy systemu CANARD finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Projekt zakładał zakup i instalację aż 128 urządzeń rejestrujących "służących do ujawniania wykroczeń w ruchu drogowym". Ściślej, chodzi o:

43 urządzenia do odcinkowego pomiaru średniej prędkości,

70 urządzeń punktowego pomiaru prędkości,

10 urządzeń do monitorowania przejazdu na czerwonym świetle na skrzyżowaniach,

5 urządzeń do monitorowania przejazdu na czerwonym świetle na przejazdach kolejowych.

Koszt montażu samych 43 urządzeń odcinkowego pomiaru prędkości to blisko 85 mln. zł. Po ich uruchomieniu w Polsce będzie już 114 odcinkowych pomiarów prędkości, które w sumie obejmować będą nadzorem ponad 670 km dróg.

Od kiedy nowe pomiary prędkości? Kierowców czeka terapia szokowa

Przypominamy, że wszystkie z 43 nowych odcinkowych pomiarów prędkości (wykorzystują urządzenia UnicamVELOCITY 4) ujętych w realizowanym właśnie planie rozbudowy CANARD monitorować mają odcinku dróg ekspresowych i autostrad.

Jak informuje Interię Wojciech Król z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wszystkie ze wspomnianych odcinkowych pomiarów prędkości mają zostać uruchomione najpóźniej do połowy 2026 roku.

Plan zakłada, że aż 16 nowych odcinkowych pomiarów prędkości (dwa z nich zostały już uruchomione) obejmie polskie autostrady. W sumie, na drogach tej klasy spotkamy więc aż 17 takich miejsc. Zgodnie z planem GITD, do czerwca 2026 roku na jednej tylko autostradzie A4 zachowania kierowców monitorować będzie aż siedem odcinkowych pomiarów prędkości.

Do działających już odcinków Kostomłoty - Kąty Wrocławskie (dolnośląskie) i Kąty Wrocławskie - Pietrzykowice (dolnośląskie) dojdą kolejne lokalizacje:

Krzyżowa - Krzywa A4 (dolnośląskie),

Opole Zachód - MOP Prószków (instalowany w dniach 9-11 grudnia, opolskie),

Krapkowice - MOP Góra św. Anny (opolskie),

Kurdwanów - węzeł Wielicka (małopolskie),

Tarnów Centrum - Jawornik (małopolskie)

Aż sześć odcinkowych pomiarów prędkości kontrolować będzie kierowców na autostradzie A1. Dwa odcinkowe pomiary prędkości spotkamy na autostradzie A2. Po jednym kontrolować ma kierowców na autostradach A6 (Dąbie - Rzęśnica, zachodniopomorskie) i A8e (już oddany, autostradowa obwodnica Wrocławia, dolnośląskie).

Wjechał do rowu i dachował. Pomoc wezwał system eCall Wydarzenia 24