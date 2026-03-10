W skrócie W 2025 roku odnotowano ponad 1,3 mln przekroczeń prędkości zarejestrowanych przez system CANARD, z czego urządzenia odcinkowego pomiaru prędkości odpowiadają za ponad 470 tys. wykroczeń.

Najwięcej wykroczeń zarejestrował odcinkowy pomiar prędkości na DK7 "Zakopiance" – ponad 51 tys. przypadków w pół roku, a na kolejnych miejscach znalazły się m.in. odcinki na A4, w Katowicach, Wyszkowie, S14 i Zabrzu.

Pod koniec 2025 roku działało w Polsce 114 odcinkowych pomiarów prędkości, a zasada ich działania polega na rejestrowaniu wjazdu i wyjazdu pojazdu na odcinku oraz obliczeniu średniej prędkości.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Nadmierna prędkość nadal pozostaje jednym z głównych powodów dużej liczby wypadków drogowych. Chociaż ubiegły rok był najbezpieczniejszym na polskich drogach w historii, to nadal prowadzone będą działania mające przełożyć się na poprawę bezpieczeństwa. W 2025 r. odnotowano 20 925 wypadków drogowych, co oznacza spadek o 594 zdarzenia (-2,8 proc.) w porównaniu z rokiem 2024. Jeszcze bardziej znaczący, bo aż o 236 (12,4 proc.), jest spadek liczby osób zabitych - z 1 896 do 1 660 r/r. Zmniejszyła się również o 192 liczba rannych, natomiast nieznacznie wzrosła natomiast liczba kolizji drogowych - do 391 811 w 2025 r. (wzrost o 1 231; +0,3 proc.).

Głównym problemem kierowców w Polsce jest przekraczanie prędkości

W minionym roku funkcjonariusze ujawnili 2 514 224 przypadki przekroczenia dopuszczalnej prędkości, co stanowi wzrost o 3,8 proc. Spośród wskazanej liczby wykroczeń 26 507 przypadków dotyczyło przekroczenia prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym, co oznacza wzrost o 1,3 proc. w porównaniu do 2024 r. W zmniejszeniu tej liczby mają pomóc nie tylko zmasowane kontrole policji przy użyciu ręcznych radarów, ale przede wszystkim nowoczesne urządzenia wchodzące w skład systemu CANARD, czyli fotoradary oraz odcinkowe pomiary prędkości.

Rekordowy OPP w Polsce. W pół roku wychwycił ponad 50 tys. wykroczeń

W 2025 r. urządzenia wchodzące w skład systemu CANARD odnotowały łącznie ponad 1,3 mln wykroczeń. Urządzenia odcinkowego pomiaru prędkości odpowiadają za ponad 470 tys. przypadków przekroczenia dozwolonej prędkości, co jest wynikiem o 26 proc. wyższym niż w 2024 r.

Zdecydowanie najbardziej "zapracowany" odcinkowy pomiar prędkości w Polsce znajduje się na trasie DK7, czyli popularnej Zakopiance. OPP uruchomiony 2 lipca 2025 r. zarejestrował ponad 51 tys. wykroczeń. Na drugim miejscu znajduje się system kontrolujący kierowców na autostradzie A4 między Kostomłotami a Kątami Wrocławskimi z wynikiem 39 175 wykroczeń, co daje średnio około 100 mandatów każdego dnia. Kolejne miejsca należą do OPP w Katowicach na odcinku ul. Nikodema i Józefa Renców (35 421), w Wyszkowie (34 814), na odcinku S14 Dobroń - Petrykozy w woj. łódzkim (27 596) oraz w Zabrzu przy al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego (20 387).

Ile jest odcinkowych pomiarów prędkości w Polsce?

Przypomnijmy, że w styczniu 2025 r. CANARD podpisał umowę na dostawę i montaż kolejnych 43 odcinkowych pomiarów prędkości, co kosztować będzie 85 mln zł. Po zakończeniu tego etapu żółte kamery będą kontrolować kierowców na dystansie ponad 650 km. Pod koniec minionego roku działało już 114 odcinkowych pomiarów prędkości.

Jak działa system odcinkowego pomiaru prędkości?

Zasada działania odcinkowego pomiaru prędkości jest bardzo prosta i opiera się na zarejestrowaniu wjazdu oraz wyjazdu pojazdu na danym odcinku. Na specjalnych bramownicach na początku i końcu trasy montowane są kamery, które rejestrują dane pojazdu oraz dokładną godzinę wjazdu i wyjazdu. Na tej podstawie obliczana jest średnia prędkość, a jeżeli przekroczy ona dozwoloną wartość, kierowca zostaje ukarany mandatem karnym. Wysokość kary jest identyczna jak w przypadku tradycyjnej kontroli drogowej związanej z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości.

Nowe Audi RS 5 z bliska. Hybrydowe 639 KM z wtyczką INTERIA.PL