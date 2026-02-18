W skrócie Policjanci w województwie lubuskim przeprowadzili kontrolę na autostradzie A2 z użyciem drona i nieoznakowanych radiowozów.

Kontrola na A2 pod lupą drona i wideorejestratorów

Policjanci drogówki z województwa lubuskiego przeprowadzili specjalną akcję kontrolną na autostradzie A2. Działania były skierowane głównie do kierowców pojazdów ciężarowych poruszających się po odcinkach objętych zakazem wyprzedzania.

Do nadzoru wykorzystano drona oraz nieoznakowane radiowozy wyposażone w wideorejestratory. Dzięki temu funkcjonariusze mogli obserwować ruch zarówno z powietrza, jak i z poziomu jezdni. Pozwoliło to na precyzyjne rejestrowanie wykroczeń, które często są trudne do uchwycenia podczas standardowych patroli.

Policja koncentrowała się przede wszystkim na eliminowaniu nielegalnych manewrów wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe, które znacząco wpływają na bezpieczeństwo ruchu.

Zakaz wyprzedzania ciężarówek. Dlaczego jest tak ważny?

Zakaz wyprzedzania dla pojazdów ciężarowych na drogach szybkiego ruchu nie jest przypadkowy. Jego celem jest utrzymanie płynności ruchu i ograniczenie ryzyka powstawania nagłych zatorów. Gdy dwie ciężarówki jadą obok siebie przez kilkaset metrów, lewy pas zostaje praktycznie zablokowany. Prowadzi to do gwałtownego hamowania samochodów osobowych, wymuszonych zmian pasa i narastania korków.

Na autostradzie, gdzie pojazdy poruszają się z dużą prędkością, nawet krótkotrwałe spowolnienie może zwiększyć ryzyko kolizji. Szczególnie niebezpieczne są sytuacje, w których kierowcy muszą nagle redukować prędkość z około 140 km/h do kilkudziesięciu kilometrów na godzinę.

33 wykroczenia na A2. Efekty policyjnej akcji

W trakcie jednodniowej kontroli funkcjonariusze odnotowali 33 przypadki łamania przepisów przez kierowców pojazdów ciężarowych. Najczęściej dotyczyły one nieuprawnionego wyprzedzania na fragmentach autostrady objętych zakazem.

Wobec sprawców wykroczeń zastosowano przewidziane przepisami sankcje, obejmujące mandaty oraz punkty karne wynikające z aktualnego taryfikatora. Policjanci prowadzili także działania profilaktyczne, zwracając uwagę na skutki niebezpiecznych zachowań na drodze.

Kontrola została przeprowadzona w czasie ferii zimowych, gdy ruch na głównych trasach jest wyraźnie większy. Zwiększona liczba podróży przekłada się na wyższe ryzyko wypadków, dlatego służby zapowiadają kolejne podobne akcje w najbliższych tygodniach.

