Polscy motocykliści mają problem. Które motory nie pojadą na paliwie E10?

Spis treści: 01 Paliwo E10 szkodliwe dla samochodów. A dla motocykli?

02 Motocykle a benzyna E10

03 Jakie motocykle będą mogły pracować na benzynie E10?

04 Jakie problemy mogą pojawić się w motocyklach przez paliwo E10?

05 Jakie paliwo tankować do starszych motocykli podatnych na problemy związane z E10?

Nowa benzyna E10 ma trafić na stacje benzynowe już od 1 stycznia. W przypadku samochodów sprawa jest jasna, oto lista modeli, które mogą mieć problemy po zatankowaniu paliwa E10. Rząd przygotował nawet specjalną bazę danych, obejmującą ponad 8000 rekordów, informującą o tym jakie samochody mogą jeździć na E10, a jakie mogą mieć z tym kłopot. Rządzący nie wzięli jednak pod uwagę faktu, że po polskich drogach porusza się także ponad 2 miliony jednośladów - motorowerów i motocykli. Co z nimi?

Paliwo E10 szkodliwe dla samochodów. A dla motocykli?

Lista samochodów, które mogą sprawiać problemy po zatankowaniu benzyny E10 jest bardzo długa, a dla Polaków tym bardziej dotkliwa, że średni statystyczny wiek samochodu używanego w Polsce przekracza 15 lat, a blisko 41% aut jest starsza niż 20 lat.

W przypadku motocykli statystyki mają się podobnie - większość to używane ponad 10-letnie maszyny, jednak jak wynika z danych ACEM - Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Motocyklowego większość nawet kilkunastoletnich maszyn nie powinno mieć problemów z tankowaniem benzyny E10. Według europejskich mediów zagranicznych, te które mogą mieć problemy to głównie modele gaźnikowe, oraz te wyprodukowane przed 2002 rokiem.

Motocykle a benzyna E10

Stowarzyszenie ACEM podeszło do tego bardziej rzeczowo już ponad 10 lat temu publikując listę motocykli najpopularniejszych marek, które mogą mieć problemy pracując na benzynie E10. Lista obejmuje najpopularniejsze na europejskich drogach modele i marki i wynika z niej, że motocykliści mają mniejsze powody do zmartwień niż kierowcy samochodów.

Jakie motocykle będą mogły pracować na benzynie E10?

Jak się okazuje większość maszyn japońskich producentów, a także większość europejskich motocykli bez problemu poradzi sobie z prawidłowym spalaniem benzyny E10. Lista motocykli, co do których nie jest wskazane tankowanie benzyny E10 jest dość krótka:

BMW - wszystkie modele motocykli BMW są kompatybilne z paliwem E10, pod warunkiem, że liczba oktanów zgadza się z wyznaczonymi w instrukcji danego modelu normami

- wszystkie modele motocykli BMW są kompatybilne z paliwem E10, pod warunkiem, że liczba oktanów zgadza się z wyznaczonymi w instrukcji danego modelu normami BRP - wszystkie modele quadów i czterokołowców są kompatybilne z paliwem E10

- wszystkie modele quadów i czterokołowców są kompatybilne z paliwem E10 Ducati - wszystkie modele Ducati wyprodukowane po 2010 roku są kompatybilne z paliwem E10. Modele wyprodukowane przed tą datą mogące mieć problemy na benzynie E10:

Ducati Desmosedici 990 RR wyprodukowane do 18/05/2007

Ducati Diavel 1198, wyprodukowane do 27/10/2010

Ducati Diavel 1198 ABS, wyprodukowane do 27/10/2010

Ducati Diavel 1198 Diavel Carbon, wyprodukowane do 27/10/2010

Ducati Diavel 1198 Diavel Carbon ABS, wyprodukowane do 27/10/2010

Ducati Hypermotard 1100, wyprodukowane do 15/02/2007

Ducati Hypermotard 1100 evo, wyprodukowane do 02/07/2009

Ducati Hypermotard 1100 evo SP, Wyprodukowane do 29/09/2009

Ducati Hypermotard 1100 S, Wyprodukowane do 15/02/2007

Ducati Hypermotard 1100 S+, Wyprodukowane do 02/07/2009

Ducati Hypermotard 1100+, Wyprodukowane do 02/07/2009

Ducati Hypermotard 796, Wyprodukowane do 02/07/2009

Ducati Monster 1100, Wyprodukowane do 10/07/2008

Ducati Monster 1100 ABS, Wyprodukowane do 14/10/2009

Ducati Monster 1100 evo ABS

Ducati Monster 1100 S, Wyprodukowane do 10/07/2008

Ducati Monster 1100 S ABS, Wyprodukowane do 14/10/2009

Ducati Monster 659

Ducati Monster 659 ABS

Ducati Monster 696, Wyprodukowane do 15/01/2008

Ducati Monster 696 ABS, Wyprodukowane do 14/10/2009

Ducati Monster 796, Wyprodukowane do 04/02/2010

Ducati Monster 796 ABS, Wyprodukowane do 04/02/2010

Ducati Multistrada 1200 , Wyprodukowane do 04/12/2009

Ducati Multistrada 1200 ABS , Wyprodukowane do 04/12/2009

Ducati Multistrada 1200 S Pikes Peak SE

Ducati Multistrada 1200 S Sport , Wyprodukowane do 04/12/2009

Ducati Multistrada 1200 S Touring , Wyprodukowane do 04/12/2009

Ducati Streetfighter 1098 , Wyprodukowane do 12/01/2009

Ducati Streetfighter 1098 S , Wyprodukowane do 12/01/2009

Ducati Superbike 1098 R Corse , Wyprodukowane do 30/10/2007

Ducati Superbike 1198 , Wyprodukowane do 03/09/2008

Ducati Superbike 1198 SP , Wyprodukowane do 03/09/2008

Ducati Superbike 848 evo , Wyprodukowane do 20/05/2010

Dane pochodzą z oficjalnych dokumentów opublikowanych przez włoskie Ministerstwo środowiska. Obecność modeli na liście nie jest jednoznaczna z tym, że motocykle nie mogą poruszać się na benzynie E10, a jedynie świadczy o tym że mogą wystąpić pewne problemy.

Harley Davidson - wszystkie modele Harley-Davidson wyprodukowane po roku 1980 są odporne na negatywny wpływ benzyny E10. Modele wyprodukowane przed 1980 rokiem powinny korzystać z paliwa 98-oktanowego.

- wszystkie modele Harley-Davidson wyprodukowane po roku 1980 są odporne na negatywny wpływ benzyny E10. Modele wyprodukowane przed 1980 rokiem powinny korzystać z paliwa 98-oktanowego. Honda - wszystkie modele motocykli i motorowerów marki Honda wyprodukowane od 1993 roku mogą korzystać z paliwa z dodatkami bioetanolu do 10% zawartości (E10). Modele wyposażone w zasilanie gaźnikiem mogą jednak doświadczyć pogorszenia osiągów i kultury pracy w niższych temperaturach otoczenia.

- wszystkie modele motocykli i motorowerów marki Honda wyprodukowane od 1993 roku mogą korzystać z paliwa z dodatkami bioetanolu do 10% zawartości (E10). Modele wyposażone w zasilanie gaźnikiem mogą jednak doświadczyć pogorszenia osiągów i kultury pracy w niższych temperaturach otoczenia. Kawasaki - wszystkie modele motocykli Kawasaki wyprodukowane po 2011 roku są kompatybilne z benzyną E10. Modele wyprodukowane przed tą datą, które mogą doświadczyć problemów na benzynie E10 to:

KLX125 - wyprodukowane do 2010

D-Tracker 125 - wyprodukowane do 2010

KLX250 - wyprodukowane do 2008

Ninja 250R - wyprodukowane do 2008

Ninja ZX-6R - wyprodukowane do 2007

ER-6n - wyprodukowane do 2006

ER-6f - wyprodukowane do 2006

Versys - wyprodukowane do 2007

Z750 - wyprodukowane do 2007

W800 - wyprodukowane do 2011

VN900 - wyprodukowane do 2006

Z1000 - wyprodukowane do 2009

Z1000SX - wyprodukowane do 2011

Ninja ZX-10R - wyprodukowane do 2006

ZZR1400 - wyprodukowane do 2006

1400GTR - wyprodukowane do 2008

VN1700 - wyprodukowane do 2009

VN2000 - wyprodukowane do 2008

KTM - wszystkie motocykle i quady KTM produkowane od 2000 roku są kompatybilne z paliwem E10

- wszystkie motocykle i quady KTM produkowane od 2000 roku są kompatybilne z paliwem E10 Peugeot - wszystkie skutery i motorowery marki Peugeot produkowane od 2000 roku są kompatybilne z paliwem E10

- wszystkie skutery i motorowery marki Peugeot produkowane od 2000 roku są kompatybilne z paliwem E10 Piaggio - wszystkie modele skuterów o pojemności ponad 50 cm3 produkowane od 2011 roku są kompatybilne z paliwem E10. Piaggio nie zaleca tankowania benzyny E10 do motorowerów o pojemności 50 cm3. Pełna lista modeli będzie dostępna niebawem.

- wszystkie modele skuterów o pojemności ponad 50 cm3 produkowane od 2011 roku są kompatybilne z paliwem E10. Piaggio nie zaleca tankowania benzyny E10 do motorowerów o pojemności 50 cm3. Pełna lista modeli będzie dostępna niebawem. Victory Motorcycles - wszystkie motocykle marki Victory są gotowe do pracy na benzynie z zawartością do 10% bioetanolu (E10), pod warunkiem odpowiedniej liczby oktanów, wyszczególnionej w instrukcji obsługi każdego modelu (podobnie jak BMW).

- wszystkie motocykle marki Victory są gotowe do pracy na benzynie z zawartością do 10% bioetanolu (E10), pod warunkiem odpowiedniej liczby oktanów, wyszczególnionej w instrukcji obsługi każdego modelu (podobnie jak BMW). Suzuki - wszystkie modele Suzuki produkowane od 2002 roku są kompatybilne z benzyną E10. Niektóre modele wyprodukowane w latach 1992-2001 mogą doświadczyć problemów na benzynie E10, inne nie. Aby uzyskać informację dotyczącą konkretnego modelu należy skontaktować się z przedstawicielem marki Suzuki lub tankować jedynie benzynę 98-oktanową. Taki rodzaj benzyny jest również zalecany do wszystkich modeli Suzuki wyprodukowanych przed 19991 rokiem

- wszystkie modele Suzuki produkowane od 2002 roku są kompatybilne z benzyną E10. Niektóre modele wyprodukowane w latach 1992-2001 mogą doświadczyć problemów na benzynie E10, inne nie. Aby uzyskać informację dotyczącą konkretnego modelu należy skontaktować się z przedstawicielem marki Suzuki lub tankować jedynie benzynę 98-oktanową. Taki rodzaj benzyny jest również zalecany do wszystkich modeli Suzuki wyprodukowanych przed 19991 rokiem Triumph - wszystkie modele motocykli Triumph produkowane od 1990 roku są kompatybilne z paliwem E10

- wszystkie modele motocykli Triumph produkowane od 1990 roku są kompatybilne z paliwem E10 Yamaha - wszystkie modele motocykli marki Yamaha produkowane od 1990 roku są kompatybilne z benzyną E10.

Jakie problemy mogą pojawić się w motocyklach przez paliwo E10?

Główne obawy dotyczące motocykli i paliwa E10 dotyczą prawidłowej pracy silnika i jego osiągów. Paliwo z większą zawartością bioetanolu (10%) może powodować pogorszenie kultury pracy silnika, nieco trudniejszy rozruch i pogorszenie osiągów, ale to nie wszystko. W niektórych przypadkach mogą doprowadzić do rozpuszczania gumowych przewodów paliwowych, uszczelek (np. kranika paliwa), powodować korozję w układzie paliwowym, a nawet doprowadzić do rozpuszczenia lakieru w zbiorniku paliwa.

Według brytyjskich ekspertów do poważniejszych problemów może doprowadzić pozostawienie paliwa w zbiorniku, na przykład na okres zimowy. Motocykle spędzają wtedy kilka miesięcy w garażu bez ruchu. Według Brytyjczyków paliwo E10 ma niewielkie właściwości higroskopijne, a dłuższy postój powoduje separację bioetanolu od paliwa i wody.

Woda która opada na dno zbiornika może powodować przyspieszoną korozję w metalowych zbiornikach, a bioetanol może zadziałać jak rozpuszczalnik, powodując deformację i zniekształcenie plastikowych zbiorników, odchodzenie farby ze zbiornika i rozpuszczenie gumowych elementów układu paliwowego.

Takie problemy pojawiały się już w przypadku modeli Ducati (Monster lub Sport Classic lub Multistrada) wyposażonych w plastikowe zbiorniki. Pojawienie się paliwa E5 i E10 powodowało zniekształcenie zbiornika. Problem ten może powrócić.

Problemy mogą pojawić się również głównie w modelach gaźnikowych, przede wszystkim ze względu na nieco inny sposób spalania paliwa E10. W modelach ze wtryskiem paliwa, katalizatorami i sondą lambda komputer na podstawie danych z sondy sam może skorygować zapłon i pracę silnika, ale w modelach gaźnikowych, gdzie dawka paliwa jest regulowana mechanicznie może pojawić się problem z prawidłową pracą silnika.

Jakie paliwo tankować do starszych motocykli podatnych na problemy związane z E10?

Najlepszym rozwiązaniem w przypadku kiedy posiadamy motocykl mogący mieć problemy wynikające z zastosowania paliwa E10 jest tankowanie benzyny 98-oktanowej, która nie zawiera bioetanolu. Po zatankowaniu tego paliwa motocykl nie powinien mieć problemów. W przypadku kiedy nie mamy takiej możliwości powinniśmy pamiętać, że regularnie użytkowane motocykle znacznie lepiej zniosą pracę na E10 - największy problem będą mieć te, które będą długimi okresami stały bezczynnie - wtedy separacja składników E10 może powodować negatywne skutki.

Warto pamiętać aby w okresie poza sezonem motocyklowym, gdy odstawimy motocykl na dłuższy postój, spuścić paliwo ze zbiornika i przechowywać je w kanistrach. Najlepiej w jego miejsce zatankować na zimę paliwo 98-oktanowe, które charakteryzuje się wysoką trwałością i bardzo niską higroskopijnością.