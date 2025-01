Zaledwie 7 lat temu średnia cena samochodu elektrycznego w Europie wynosiła 74 124 euro i była o 53 proc. wyższa, niż w przypadku średniej ceny aut zasilanych klasycznymi paliwami. Samochody elektryczne miały znacznie mniejsze zasięgi niż dziś i przez wielu były uważane za zabawki dla ekscentrycznych bogaczy. Wówczas stanowiły one 1,1 proc. ogólnej sprzedaży nowych samochodów w Europie.

Różnica w cenie zakupu była na tyle duża, że rządy poszczególnych państw decydowały się na wprowadzanie zachęt, które miałyby skłonić obywateli do wymiany samochodów na nowe – elektryczne, co w konsekwencji miałoby zachęcić producentów do zwiększania ich produkcji.