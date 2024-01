Spis treści: 01 Portfolio fabryki w Gliwicach się umacnia

02 Fiat e-Ducato. Co o nim wiemy?

03 Fiat e-Ducato powstaje w nowoczesnym zakładzie

W fabryce w Gliwicach ruszyła produkcja elektrycznych samochodów dostawczych z Turynu. Obok dostawczaków Opla, Peugeota i Citroena produkowany będzie także również nowy Fiat e-Ducato - bezemisyjna wersja flagowca marki Fiat Professional.

Portfolio fabryki w Gliwicach się umacnia

Tym samym Fiat dołącza do pozostałych marek produkowanych w Gliwicach, do których należą: Citroen, Opel, Peugeot i Vauxhall. Tym sposobem w portfolio gliwickiej fabryki znajduje się teraz pięć z sześciu marek oferowanych przez Stellantis.

Jako fabryka należąca do jednostki biznesowej pojazdów użytkowych Stellantis, realizującej strategię Stellantis Pro One, mamy bardzo ambitne zadania. Rolą Gliwic w dostarczaniu klientom i klientkom kompleksowej oferty pojazdów użytkowych jest produkcja największych VAN-ów marek należących do Stellantis. powiedział Grzegorz Buchal, dyrektor fabryki dużych samochodów dostawczych Stellantis w Gliwicach.

Zdjęcie Fiat e-Ducato. W Gliwicach ruszyła produkcja nowego dostawczaka / Fiat

Fiat e-Ducato. Co o nim wiemy?

Fiat e-Ducato jest zasilany akumulatorem o pojemności 110 kWh, który zapewnia zasięg do 420 km na jednym ładowaniu (wg WLTP). Na tylnej osi pracuje nowa jednostka napędowa, która generuje moc 270 KM i 410 Nm momentu obrotowego. Dostawczaka można naładować prądem zmiennym o mocy do 11 kW lub prądem stałym o mocy do 150 kW. W drugim wariancie naładowanie baterii do pełna zajmuje 55 minut.

Samochód pozwala wybrać kierowcy jeden z trzech trybów jazdy - Eco, Normal oraz Power. Zasięg, moc maksymalna i prędkość maksymalna różnią się w zależności od wybranego trybu. Jednakże, zastosowanie elektrycznego napędu nie wpłynęło na właściwości dostawcze e-Ducato. Samochód zachowuje przestrzeń o pojemności 17m3 i ładowność do 1500 kg.

Zdjęcie Fiat e-Ducato. W Gliwicach ruszyła produkcja nowego dostawczaka / Fiat

Fiat e-Ducato powstaje w nowoczesnym zakładzie

Produkcja Fiata e-Ducato odbywa się w całkowicie nowym obiekcie, który jest wyposażony w jedne z największych robotów przemysłowych w Europie. Ponadto zakład jest wyposażony w energooszczędne technologie lakiernicze, a także wysoce efektywne procesy jakościowe oraz nowy szybki tor testowy.