Ciemna strona elektryfikacji

Unia Europejska narzuciła tempo, w jakim producenci samochodów w Europie muszą się elektryfikować, ale sprzedaż bateryjnych aut nie idzie z tym w parze. Kierowcy nie chcą się przesiadać do aut elektrycznych, a jeśli już się decydują, okazuje się, że oferta Tesli czy chińskich marek jest bardziej atrakcyjna niż oferta rodzimych europejskich producentów. Rodzi się więc wielki problem, z którym nie radzą sobie duże koncerny.

Problemy Volkswagena

Dobrym tego przykładem jest Volkswagen. Z uwagi na coraz mniejsze zainteresowanie autami elektrycznymi firma redukuje miejsca pracy i skraca godziny pracy na liniach montażowych. Zakładem, w którym trzyzmianowy system pracy skrócono do dwuzmianowego, jest fabryka samochodów elektrycznych w Zwickau (Saksonia), gdzie powstają m.in. Volkswagen ID.3 i Cupra Born.

Poza malejącym popytem koncern boryka się także z zakłóceniami w dostawach. Swego czasu koncern był zmuszony do zwolnienia tempa produkcji Volkswagenów ID.4 i ID.5, a także Audi Q4 e-tron i Q4 Sportback e-tron, z uwagi na niedobór silników elektrycznych. Cięcia i redukcje załogi dotknęły również zakład w Dreźnie.

Zdjęcie Grupa Volkswagena zwolniła produkcję z uwagi na braki w dostawach silników elektrycznych / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Grupowe zwolnienia dotknęły polskie zakłady

Ale Volkswagen nie jest wyjątkiem, elektromobilność zmusiła również inne koncerny do podejmowania radykalnych kroków. Na początku roku miały miejsca grupowe zwolnienia w fabryce Stellantisa w Bielsku-Białej, gdzie produkowane były m.in. wysokoprężne silniki Multijet i benzynowe jednostki trzycylindrowe i czterocylindrowe. Wówczas zarząd informował, że pracę straci ok. 300 osób, jednak część z nich miała otrzymać propozycję pracy w zakładzie w Tychach, gdzie powstają dziś elektryczne crossovery tj. Jeep Avenger, (ten model dostępny jest również w wersji spalinowej) oraz Fiat 600e, i gdzie w 2024 roku rozpocznie się produkcja Alfy Romeo Milano.

Kryzys poddostawców. Bosch i Continental tną koszta

Do redukowania miejsc pracy i cięcia kosztów zmuszeni są również podwykonawcy. Okazuje się, że do 2025 roku duże zwolnienia czekają firmy Bosch i Continental. Pracę straci kilka tysięcy osób - w dwóch niemieckich zakładach Boscha, gdzie produkowane są pompy wysokociśnieniowe i komponenty do oczyszczania spalin, pracę straci 1500 osób. Z kolei Continental ogłosił, że do 2025 roku, w wyniku cięć kosztów, planuje zaoszczędzić nawet 400 milionów dolarów (ok. 1,6 mld złotych).

Zdjęcie Plan na elektromobilność zakładał, że popularyzacja aut na prąd przyniesie spadek cen. Tymczasem auta stale drożeją / AFP

Cła uratują rynek europejski?

Reakcją Unii Europejskiej na ekspansję marek chińskich jest zamiar wprowadzenia ceł na produkowane w Chinach samochody elektryczne. W efekcie auta takie będą droższe, co na pewno ograniczy ich sprzedaż w Europie. Nie jest jednak pewne czy to to uratuje europejskie koncerny, zniechęci wysokimi cenami europejscy kierowcy mogą bowiem całkowicie zrezygnować z przesiadania się na samochody elektryczne. A przecież mieli być do tego zachęcani, a nie zniechęcani cłami.