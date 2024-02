Spis treści: 01 Rozstrzygnięcie konkursu Car of the Year 2024

02 Nowe Renault Scenic. Co to za samochód?

Plebiscyt Car of the Year (COTY) to prestiżowa impreza organizowana od 1964 roku. Jej celem jest wyłonienie obiektywnie najlepszego samochodu, który nie tylko zachwyci jurorów swoim wyglądem i osiągami, ale także rozwiązaniami technicznymi i spodziewanym poziomem sprzedaży. W skład jury może wchodzić maksymalnie 65 europejskich dziennikarzy. Liczba reprezentantów poszczególnych państw zależy od wielkości rynku kraju, który reprezentują.

W każdym etapie konkursu każdy z jurorów ma do dyspozycji 25 punktów, które musi rozdzielić na przynajmniej 10 różnych modeli, przy czym na jeden model nie można oddać więcej niż 10 punktów. Finałowa siódemka poddawana jest dogłębnym testom porównawczym, dzięki którym dziennikarze mogą bezpośrednio porównać finalistów.

W tym roku do ścisłego finału zakwalifikowano siedem samochodów, z czego cztery modele wyposażone w elektryczny napęd. Wśród nich znalazły się m.in. Kia EV9, Renault Scenic, Volvo EX30, BYD Seal oraz BMW serii 5 (i5), Peugeot 3008 (e-3008), a także Toyota C-HR.

Rozstrzygnięcie konkursu Car of the Year 2024

Podczas ceremonii, która odbyła się w trakcie Międzynarodowego Salonu Samochodowego w Genewie, 58-osobowe jury uznało, że tytuł Car of the Year 2024 należy się nowemu Renault Scenic. Pojazd zajął pierwsze miejsce dzięki 329 uzyskanym punktom. To już siódmy raz, kiedy Renault zdobywa trofeum Samochodu Roku, organizowanego z okazji 61. edycji.

Zdjęcie Nowe Renault Scenic Samochodem Roku 2024 / Michał Domański / INTERIA.PL

Na drugim miejscu znalazło się BMW serii 5. Niemiecki model zdobył 308 punktów, a przez 19 jurorów został uznany za najlepszy pojazd. Podium uzupełnił Peugeot 3008. Ten samochód zdobył 197 punktów, przez trzech dziennikarzy przyznało mu maksymalną liczbę punktów.

W ścisłym finale plebiscytu znalazły się jeszcze Kia EV9 (190 punktów), Volvo EX30 (168), BYD Seal (131) i Toyota C-HR (127).

Nowe Renault Scenic. Co to za samochód?

Zaprezentowany we wrześniu ubiegłego roku Renault Scenic jest piątym już wcieleniem legendarnego, francuskiego samochodu rodzinnego. Zgodnie z panującą modą, pojazd przemienił się z minvana w crossovera oraz został wyposażony w silnik elektryczny. Model trafił na rynek w dwóch wariantach napędowych - comfort range i long range.

W pierwszej z nich auto oferuje 170 KM i 280 Nm momentu obrotowego. Samochód rozpędza się do 100 km/h w 8,6 sekundy, a prędkość maksymalna została ograniczona do 150 km/h. Litowo-jonowy akumulator o pojemności 60 kWh w cyklu mieszanym ma zapewniać zasięg na poziomie 420 km.

Zdjęcie Nowe Renault Scenic jest piątym wcieleniem francuskiego auta rodzinnego / Michał Domański / INTERIA.PL

Druga z dostępnych wersji napędowych zapewnia 220 KM i 300 Nm momentu obrotowego. Pozwala to elektrycznemu Renault na rozpędzenie się do 100 km/h w 7,9 sekundy. Litowo-jonowy akumulator o pojemności 87 kWh ma oferować 625 km zasięgu w cyklu mieszanym.

W przypadku wariantu 170-konnego ceny startują od 202 900 złotych. Z kolei w wersji o mocy 220 KM koszt tej wersji to już co najmniej 219 900 złotych. Pierwsi nabywcy mają odebrać swoje samochody pod koniec drugiego kwartału 2024 roku.