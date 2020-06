Zapraszam was do kolejnego quizu z przepisów ruchu drogowego. Warto je sobie przypomnieć, bo nieznajomość prawa nie jest żadnym usprawiedliwieniem dla popełniania wykroczeń. Moje wcześniejsze testy sprawiły wielu kierowcom problemy, a przecież są to osoby, które na co dzień zasiadają za kierownicą.

Podkreślam, że w tych quizach nie ma pytań podchwytliwych ani takich, które dotyczą jakichś mało istotnych szczegółów. Są to zagadnienia, z którymi niemal codziennie spotykamy się na drogach i każdy z nas musi umieć odpowiedzieć: tak czy nie?

Niestety, polski system szkolenia i egzaminowania kierowców pozostawia bardzo wiele do życzenia, a więc i poziom wiedzy zmotoryzowanych bywa równie niski.

Mimo to życzę powodzenia i miłej zabawy.

