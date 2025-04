W Łodzi na ulicy Widzewskiej stoi od długiego czasu opuszczone BMW, które znalazło się w centrum placu budowy. Ustalenie właściciela pojazdu do tej pory się nie powiodło.

Auto zostało kiedyś zaparkowane przed marketem i tak stoi od dłuższego czasu. Kiedy rozpoczęliśmy prace poinformowaliśmy policję i straż miejską o porzuconym aucie. Problem w tym, że służby uznały, że skoro auto stoi na terenie prywatnym to nie mogą przyjąć takiego zgłoszenia

Inwestor na różne sposoby próbował ustalić właściciela pojazdu, ale poszukiwania zakończyły się fiaskiem. Rzecznik firmy dodaje, że kontakt z właścicielem nie nastąpił do tej pory, a zobowiązania wobec mieszkańców sprawiły, że "zwlekanie z rozpoczęciem prac było niemożliwe”. Prace ruszyły, a na ogromnym terenie nieruszone pozostało jedynie feralne BMW. Ten stan nie może trwać w nieskończoność. Kiedy firma będzie musiała przejść do kolejnych etapów budowy, samochód zostanie przetransportowany na parking należący do Archicom. Tam pojazd będzie czekał na swojego właściciela.