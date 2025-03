To zresztą nie pierwszy taki krok Paryża. Już teraz w stolicy znajduje się ponad 220 ulic, które są częściowo lub całkowicie zamknięte dla ruchu samochodowego. Projekt, który wprowadza dodatkowe ograniczenia, jest częścią długoterminowego planu socjalistycznej mer miasta, Anne Hidalgo. Rządzi ona miastem od 2014 roku, ale działania ograniczające ruch zaczęła prowadzić dopiero w ostatnich latach. W efekcie tak spadły jej notowania, że we francuskich wyborach prezydenckich w 2022 roku zdobyła 1,75 proc. głosów, co było najgorszym wynikiem kandydata Partii Socjalistycznej w historii. Jesienią ubiegłego roku Hidalgo zapowiedziała, że nie będzie startować w kolejnych wyborach samorządowych, co oznacza, że od 2026 roku Paryż będzie miał nowe władze.