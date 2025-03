Drogi serwisowe to element infrastruktury drogowej, który pierwotnie powstał z myślą o obsłudze technicznej głównych szlaków komunikacyjnych. Najczęściej spotykamy je wzdłuż autostrad, dróg ekspresowych oraz ważniejszych tras miejskich i podmiejskich. Ich podstawową funkcją jest zapewnienie dostępu do terenów przylegających do głównych dróg oraz umożliwienie obsługi elementów infrastruktury, takich jak stacje benzynowe, punkty serwisowe czy systemy oświetlenia i odwadniania.

Na drogach serwisowych nie zawsze obowiązują te same reguły co na drogach publicznych. Włączanie się do ruchu na głównej drodze z drogi serwisowej zawsze wymaga ustąpienia pierwszeństwa, co jest zazwyczaj oznaczone znakami A-7 (ustąp pierwszeństwa) lub B-20 (stop).