Paryska obwodnica, znana w skrócie jako “Périphérique”, przechodzi obecnie poważne zmiany - najpierw ograniczono na niej prędkość do 50 km/h (swoją drogą - rzadko kiedy można tam jechać szybciej, bo jest notorycznie zakorkowana), a teraz planowane jest wykorzystanie jednego z pasów jako tego do carpoolingu. Burmistrz Paryża Anne Hidalgo, która już w sierpniu 2021 roku wprowadziła ograniczenie prędkości do 30 km/h na większości ulic w centrum miasta, wcześniej obniżyła dopuszczalną prędkość na obwodnicy “Périphérique” z 70 do 50 km/h.

Périphérique i nowe zasady jazdy w Paryżu

Tłumaczenie zmian utrudniających ruch jest takie samo jak wszędzie - "poprawa jakości życia" około 500 000 mieszkańców terenów przylegających do obwodnicy, która stanowi naturalną granicę między Paryżem a przedmieściami. Statystyki pokazują, że obecnie aż 80 proc. kierowców podróżuje obwodnicą w pojedynkę, co przyczynia się do powstawania korków i zwiększonej emisji zanieczyszczeń.

Od marca 2025 roku zostanie wprowadzone zatem nowe rozwiązanie, które ma zachęcić do wspólnych podróży i rozładować korki - wydzielony pas do carpoolingu oraz innych, dopuszczonych pojazdów.

Zatłoczona ulica w Paryżu. Nowe ograniczenia i carpooling ułatwią komunikację Viktor Descenko 123RF/PICSEL

Będzie on dostępny wyłącznie dla samochodów przewożących co najmniej dwóch pasażerów, taksówek, autobusów oraz pojazdów osób niepełnosprawnych, którzy będą mogli poruszać się skrajnie lewym pasem ruchu. Tego typu rozwiązania stosuje się w różnych miejscach świata, funkcjonuje ono na przykład w okolicach Los Angeles. Ograniczenie wjazdu na ten pas ruchu na paryskiej obwodnicy będzie obowiązywać w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach porannego (7:00-10:20) i popołudniowego (16:00-20:00) szczytu komunikacyjnego.

Wjazd na pas do carpoolingu - mandat wysoki, ale będzie okres przejściowy

Władze przewidziały okres przejściowy, podczas którego kierowcy łamiący nowe przepisy będą jedynie informowani za pomocą tablic świetlnych o konieczności zmiany pasa ruchu. Jednak od 1 maja 2025 roku system monitoringu oparty na sztucznej inteligencji rozpocznie rejestrowanie wykroczeń, a za nieprzestrzeganie przepisów będzie groziła kara w wysokości 135 euro. W sytuacjach wyjątkowych, takich jak wypadki czy znaczące utrudnienia w ruchu, pas będzie mógł zostać czasowo udostępniony dla wszystkich pojazdów.

Obwodnica Paryża Périphérique - co warto o niej wiedzieć?

Paryska obwodnica, licząca 35 kilometrów długości, jest jedną z najbardziej obciążonych dróg w Europie. Codziennie korzysta z niej około 1,5 miliona pojazdów, a wszystkie główne francuskie autostrady prowadzące do stolicy łączą się właśnie z “Périphérique”.

Szczególnie intensywny ruch obserwuje się w godzinach porannych i popołudniowych, zwłaszcza w południowej i wschodniej części obwodnicy, gdzie często tworzą się zatory, nie tylko w okolicach zjazdów i wjazdów.

Ograniczenia prędkości we Francji

Mandaty we Francji, w której, przypomnijmy, obowiązują niższe ograniczenia prędkości niż w Polsce, potrafią szarpnąć po kieszeni. Przykładowo, przekroczenie dozwolonej prędkości o 20 km/h skutkuje mandatem w wysokości co najmniej 135 euro. Po francuskich drogach w mieście można jeździć co najwyżej 50 km/h (chyba, że znaki stanowią inaczej), poza miastem z prędkością do 80-90 km/h, a na autostradach maksymalnie 130 km/h - w tym ostatnim wypadku, w razie złych warunków pogodowych, dopuszczalna prędkość to 110 km/h.

W tym odcinku Moto Flesza mówimy m.in. o bardzo wolno rosnącej liczbie samochodów elektrycznych w Polsce oraz o zakazie rejestracji aut spalinowych, który jednak nie dotyczy wszystkich. INTERIA.PL