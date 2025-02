Organizacja ruchu nie wpływa na korki w mieście? "To wiara w cuda"

Radosław Zając ze stowarzyszenia Zrównoważona Mobilność podkreśla, że skoro przekroczenie progu zanieczyszczenia NOx dotyczy 0,2 km kwadratowego i tylko jednej stacji, to nie ma podstaw prawnych do wdrożenia SCT na terenie całego Krakowa. Zwłaszcza, że przekroczenia na stacji przy al. Krasińskiego sukcesywnie maleją i w 2023 roku przekraczały normę jedynie o 10 proc.

Radosław Zając podkreśla również, że do przekroczenia dochodzi w miejscu, gdzie to nieudolna organizacja ruchu generuje korki i tym samym zwiększoną emisję. Oznacza to, że wystarczy udrożnić ten fragment drogi, by wyeliminować przekroczenia emisyjne.