Przez takich kierowców tworzą się korki. Mandat może wynieść nawet 5 tys. zł

Rosnąca liczba aut i tworzące się przez to korki to codzienność wielu polskich miast. Niestety, bywa też tak, że do powstawania zatorów przyczyniają się sami kierowcy, niestety policja, mimo istniejących przepisów, rzadko karze za wykroczenia, którym jest wjazd na skrzyżowanie bez możliwości opuszczenia go. Takie zachowanie przyczynia się do blokowania ulic i wydłużenia korków.