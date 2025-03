Wypadek na trasie Łazienkowskiej. Nawet 30 lat więzienia dla Łukasza Ż.

Prokuratura w Warszawie wniosła do sądu akt oskarżenia przeciwko Łukaszowi Ż., który jest podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku we wrześniu 2024 roku na Trasie Łazienkowskiej. W momencie zdarzenia mężczyzna był pod wpływem alkoholu i trzymał w ręku telefon komórkowy, którym nagrywał swoją jazdę. Za zarzucane mu przestępstwa grozi mu kara pozbawienia wolności od 5 do nawet 30 lat.