Czy kupując olej silnikowy za granicą jako osoba prywatna muszę to zgłosić do Urzędu Skarbowego?

Przedsiębiorca kupując środki smarne za granicą i wprowadzając je do użytku w naszym kraju, podlega akcyzie. Taki zakup musi zostać zgłoszony do Urzędu Celno-Skarbowego, co wiąże się z koniecznością opłacenia podatku w wysokości 1,18 zł za każdy litr. W tym przypadku nie można się uchylić od opłaty nawet w przypadku, gdy olej pochodzi z innego kraju należącego do Unii Europejskiej i jest to nabycie wewnątrzwspólnotowe.