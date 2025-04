Nowoczesne pojazdy mogą służyć do gromadzenia i przesyłania danych wywiadowczych za pomocą wbudowanych czujników, co budzi obawy o szpiegostwo.

Zdaniem brytyjskich polityków i ekspertów ds. bezpieczeństwa, nowoczesne pojazdy mogą służyć nie tylko do przemieszczania się. Dzięki wbudowanym czujnikom, radarom i kamerom, mogą być wykorzystywane do śledzenia użytkowników, zbierania danych wywiadowczych i - co najbardziej niepokojące - przekazywania ich bezpośrednio do Pekinu.