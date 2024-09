Spis treści: 01 Wojciech Szczęsny w FC Barcelona

02 Jakie samochody ma Wojciech Szczęsny?

03 Jakie auto Szczęsny będzie miał w Barcelonie?

Wojciech Szczęsny w FC Barcelona

Wojciech Szczęsny w połowie sierpnia pożegnał się ze swoim dotychczasowym klubem, Juventusem Turyn. Wkrótce potem, bo 27 sierpnia, za pośrednictwem mediów społecznościowych zawodnik poinformował, że kończy karierę. Szczęsny nie miał zbyt wiele czasu, by nacieszyć się emeryturą. Już niedługo ponownie powinniśmy zobaczyć go na bramce - tym razem będzie występował w barwach klubu FC Barcelona.

Hiszpański klub ma ostatnio spory problem kadrowy. 22 września, w meczu Barcelony z klubem Villareal, bramkarz i kapitan zespołu, Marc-Andre ter Stegen doznał kontuzji, która wyeliminowała go z gry do końca sezonu. Barcelona w związku z tym zaczęła gorączkowe poszukiwania następcy Niemca. Wszystko wskazuje na to, że zostanie nim właśnie Wojciech Szczęsny. Informacja nie została jeszcze oficjalnie ogłoszona, jednak według nieoficjalnych doniesień umowa między zawodnikiem i klubem została już podpisana.

Jakie samochody ma Wojciech Szczęsny?

Szczęsny, podobnie jak wielu jego kolegów po fachu, może pochwalić się ciekawymi autami. Na zgrupowania reprezentacji bramkarz przyjeżdżał np. Rolls-Royce’m Cullinanem Black Badge, który bywa określany mianem "najdroższego SUV-a świata". Nie jest to jednak jedyny luksusowy SUV, który można znaleźć w garażu zawodnika. Szczęsny jeździł również Bentleyem Bentayga. Oprócz tego piłkarz pokazywał się w takich modelach jak Rolls-Royce Wraith, Mercedes-AMG G 63, Porsche 911, Audi R8 Spider czy Porsche Cayenne.

Jakie auto Szczęsny będzie miał w Barcelonie?

Dołączenie do klubu piłkarskiego oznacza również, że Szczęsny otrzyma samochód służbowy. Partnerem FC Barcelony od 2019 roku jest Cupra. W 2024 roku zdecydowano się na przedłużenie współpracy do 2029 r. Oznacza to, że zawodnicy Barcelony ciągle będą korzystać z samchodów znajdujących się w ofercie Cupry. Współpraca obejmuje wszystkie dyscypliny sportowe, w których działa klub z Katalonii. W sierpniu ogłoszono, że oficjalnym autem klubu został elektryczny SUV Tavascan. Z tej racji można być pewnym, że to właśnie tym autem Szczęsny będzie dojeżdżał na treningi drużyny.

Zdjęcie W sierpniu poinformowano, że oficjalnym samochodem klubu FC Barcelona będzie Cupra Tavascan. / Adam Majcherek / INTERIA.PL

Model dostępny jest w dwóch wariantach. Wersja Endurance oferuje 286 KM i rozpędza się do 100 km/h w 6,8 sekundy. Prędkość maksymalna jest ograniczona do 180 km/h. Akumulator o pojemności netto 77 kWh ma zapewniać zasięg do nawet 568 km. Mocniejszy wariant, VZ 4Drive oferuje moc 340 KM. Auto osiąga 100 km/h po 5,5 sekundy i, podobnie jak słabsza wersja, może gnać z prędkością 180 km/h. Akumulator o tej samej pojemności (77 kWh netto) zapewnia zasięg do 522 km. W Polsce ceny modelu startują od 238 800 zł.